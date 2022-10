Un matrimonio esplosivo: Jennifer Lopez sposa combattente nel trailer della commedia su Prime Video dal 27 gennaio

News Cinema

Jennifer Lopez e Josh Duhamel protagonisti di Un matrimonio esplosivo, che arriverà su Prime Video il 27 gennaio. Il trailer.

Arriverà su Prime Video il 27 gennaio 2023 Un matrimonio esplosivo, la nuova commedia action con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, diretta da Jason Moore, ma è già arrivato il divertente trailer italiano. Nel film JLo, recente sposa nella vita reale e parecchie altre volte al cinema, si trova alle prese con ospiti non graditi e decisamente pericolosi alla sua cerimonia di nozze.

Un matrimonio esplosivo, il nuovo film con Jennifer Lopez

Quando è stato annunciato nel 2019, Un matrimonio esplosivo (Shotgun Wedding) prevedeva già la regia di Jason Moore, ma aveva come protagonista maschile, al fianco di un'attrice non ancora annunciata, Ryan Reynolds. Poi è arrivata JLo, Reynolds ha dovuto rinunciare per altri impegni, e nel ruolo maschile è subentrato Armie Hammer, che nel febbraio 2021 è stato sostituito, una volta esploso lo scandalo che lo ha coinvolto, da Josh Duhamel, che forse ha meno il fisico da eroe action, all'occorrenza anche comico, ma siamo certi non farà rimpiangere i predecessori. Del cast del film fanno parte anche Sonia Braga, Jennifer Coolidge, il cantante Lenny Kravitz e il comico Cheech Marin. La storia, chiarissima dal trailer, è quella di una coppia che sceglie una location da favola per il suo matrimonio, in cui fanno irruzione dei pirati che prendono in ostaggio tutti gli invitati. Gli sposini dovranno sfoderare doti di sopravvivenza non indifferenti, per combattere contro i criminali, salvare gli ospiti e riprendersi il giorno più bello della loro vita.