Un film Minecraft, Jack Black sorprende il pubblico al cinema, il video

Jack Black ha fatto irruzione in un cinema di Los Angeles dove si proiettava Un film Minecraft: bambini in delirio, ma lo scopo era anche contenere la moda virale di sporcare forsennatamente le sale durante la proiezione...

Un film Minecraft si è rivelato una corazzata che sta facendo pochi prigionieri al boxoffice: si aggira al momento sui 550 milioni di dollari mondiali (quasi 8.200.000 euro in Italia) e sta anche generando tormentoni virali, non tutti graditi dagli esercenti. Attraverso le piattaforme social si è diffuso, almeno negli States, l'imperativo di sporcare le sale il più possibile, lanciando popcorn e bibite. Pare addirittura che negli USA qualcuno abbia portato polli vivi, liberandoli nel delirio generale, in omaggio a una presenza popolare del videogioco originale e a una scena specifica. Jack Black ha scelto questo spunto per fare un'improvvisata al pubblico di una sala losangelina...





Jack Black appears at a ‘MINECRAFT’ movie screening asking fans not to throw popcorn all over the theater. pic.twitter.com/g4eFCEXgD3 — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) April 14, 2025

Jack Black irrompe con spadone a una proiezione di Un film Minecraft