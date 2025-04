Un film Minecraft, il segreto del maiale con la corona: è un omaggio a uno YouTuber deceduto

News Cinema

Se avete visto Un film Minecraft, tra i tanti ammiccamenti c'è una citazione precisa che non molti avranno colto: il maiale che attraversa la strada dei nostri eroi, con una corona in testa, è un inchino al seguitissimo youtuber Technoblade, morto nel 2022.

In Un film Minecraft c'è una scena che appare strana ai fan meno enciclopedici del videogioco Mojang: i nostri eroi entrano in un villaggio e vedono passare un maiale con una corona. Il giovane Henry domanda se quello sia un re, ma lo Steve di Jack Black gli risponde: "Non è un re, è una leggenda". Ebbene, quell'avatar è davvero una leggenda nella storia di Minecraft, perché appartiene a uno youtuber molto famoso e seguito, deceduto nel 2022 a causa di un sarcoma. Perché era così celebre? Di chi è stata l'idea di omaggiarlo?





Un film Minecraft rende omaggio a Technoblade con il cammeo del suo avatar