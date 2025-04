Un film Minecraft, il record più strano riguarda gli sceneggiatori del grande successo

News Cinema

Mentre si riflette sull'esplosione solo in parte prevista di Un film Minecraft al boxoffice, World of Reel si è accorto di uno strambo ulteriore record di cui possa vantarsi il film di Jared Hess con Jack Black e Jason Momoa, tratto dal videogioco Mojang.

Negli USA è già diventato il più remunerativo debutto per un film tratto da un videogioco, ma Un film Minecraft può vantare un altro strambo record, notato dal sito World of Reel, consultando la pagina relativa al progetto sul sito della Writers Guild, il sindacato di chi si occupa di sceneggiature a Hollywood e dintorni. Al di là infatti dei nomi accreditati nella versione finale di un film, il sindacato registra tutti i contributi pagati a un copione, anche per quanto riguarda le stesure non più utilizzate. Ebbene, il numero di persone che in dieci anni ha lavorato sul lungometraggio con Jason Momoa e Jack Black è notevole! Leggi anche Un Film Minecraft, dal videogioco al grande schermo, un incontenibile fenomeno di costume

Un film Minecraft partorito da ben 28 sceneggiatori in dieci anni!