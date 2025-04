Un Film Minecraft, dal videogioco al grande schermo, un incontenibile fenomeno di costume

News Cinema

Sedici anni di un fenomeno, che approda oggi al cinema, distribuito da Warner Bros. Pictures: Un Film Minecraft con Jack Black e Jason Momoa è un viaggio ipercolorato e avventuroso per famiglie, nel mondo non più così virtuale di uno dei videogiochi più amati della storia recente.

Il 3 aprile si prospetta un evento al cinema, l'arrivo di Un film Minecraft, interpretato tra gli altri da Jack Black e Jason Momoa: il film Warner Bros. Pictures, coprodotto con la Legendary Pictures, non è solo storia fiabesca per famiglie, ma traspone sul grande schermo uno dei videogiochi più popolari dell'ultimo decennio. Diretto dal regista di Napoleon Dynamite, Jared Hess, Un Film Minecraft è talmente consapevole del passo delicato che rappresenta, da proporsi appunto come "Un film", non "IL film", proprio perché - come insegna il videogioco originale - tutti abitiamo Minecraft a modo nostro, anche gli autori di questo lungometraggio! Dopo il trailer, un po' di storia...



Un Film Minecraft: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD

Minecraft, nascita e ascesa di un fenomeno incrollabile

Era l'ormai lontano 2009 quando il programmatore e game designer svedese Marcus "Notch" Persson lanciava una versione "alpha" (in parole assai povere: molto provvisoria, un test) del suo Minecraft, programmato in JavaScript. Nei due anni successivi, fino alla versione 1.0 pubblicata nel 2011, i più coraggiosi e curiosi realizzarono la portata dell'idea. Minecraft è un gioco "sandbox", che sta a identificare un'esperienza non necessariamente guidata, che premia la creatività di chi gioca, lasciandoci liberi di cercare sfide personali in un mondo interattivo, se ci va, oppure di rilassarci senza scopo al suo interno. Proprio a questo aspetto, che favorisce la cosiddetta "narrativa emergente", Minecraft deve la sua popolarità: specie in congiunzione con le dirette streaming e i video dei content creator, l'ambientazione di base si apre a percorsi personali, a narrazioni eroiche o scherzose, in solitaria o in compagnia. In Minecraft ci muoviamo in un iconico ambiente tridimensionale costruito con elementari blocchi, vera unità di misura di qualsiasi cosa vediamo sullo schermo, si tratti di luoghi, oggetti, avatar degli utenti o nemici. Una sorta di colossale suggestivo LEGO interattivo, dove possiamo giocare a sopravvivere, cercando risorse, costruendoci un rifugio, coltivando, cacciando, esplorando, difendendoci dalle creature notturne, in competizione con altri giocatori online. Ma dove possiamo anche liberarci da tutti i limiti di risorse, senza rischi, divertendoci a oltranza in una "seconda vita", evasione dalla realtà nel senso meno minaccioso e più serenamente ricreativo possibile!

Il successo della proposta è stato tale che nel 2014 l'azienda Mojang fondata da Persson è stata da lui venduta alla Microsoft, quando la gestione del colosso si stava trasformando in uno stress notevole per il designer e i suoi collaboratori: Notch si sarà rilassato parecchio, con i 2.500.000.000 di dollari ricavati dalla cessione!

Guidata dal collega Jens Peder Bergensten, la corazzata Minecraft continua a mietere successi: risulta al momento il videogioco più venduto nella storia, con 300 milioni (!) di copie. Alla fine del 2024 vantava ancora 170 milioni di giocatrici e giocatori attivi, un risultato incredibile per un titolo con tanti anni sulle spalle. Minecraft è stato pubblicato per tutte le principali piattaforme disponibili, dai pc alle console, generando inoltre un merchandising sterminato, popolare specialmente tra i più giovani.





Un Film Minecraft, la storia del film con Jason Momoa e Jack Black