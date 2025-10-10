TGCom24
Un Film Minecraft 2, il sequel ha una data d'uscita

Cristina Migliaccio

Warner Bros. ha svelato alcuni dettagli del proprio calendario, condividendo la data d'uscita del sequel di Un Film Minecraft.

Un Film Minecraft 2, il sequel ha una data d'uscita

Dopo il successo del primo capitolo, Un Film Minecraft tornerà con un sequel che ha appena reso nota la sua data d’uscita sul grande schermo. Progetto attualmente in lavorazione, Un Film Minecraft 2 potrà contare ancora una volta sul regista Jared Hess, che darà un contributo anche alla sceneggiatura scritta a quattro mani con Chris Galletta. Ma a quando la distribuzione sul grande schermo?

Un Film Minecraft 2, annunciata la data d’uscita del sequel

Reduce da un primo, importante successo al botteghino che ha quasi raggiunto un miliardo di incassi, Un Film Minecraft ha conquistato il pubblico strizzando l’occhio all’omonimo franchise di videogame. Seguendo questo filone cinematografico in ascesa, anche Minecraft ha catturato la luce dei riflettori ed è di ritorno al cinema con un sequel in produzione, la cui data d’uscita è stata già fissata da Warner Bros. Pictures. Secondo quanto riferito da Deadline, gli Studios hanno inserito in calendario il sequel per il 23 luglio 2027.

I dettagli relativi alla trama o al cast risultano ancora sconosciuti ad oggi. Non è chiaro, infatti, chi tornerà del primo film. Jason Momoa, però, sarebbe in lizza come produttore: ciò significa che potrebbe riprendere anche il suo personaggio? Pur non avendo condiviso dettagli relativi alla trama, era stata avanzata la possibilità di esplorare altri mondi da costruire e nuovi personaggi nell’universo di Minecraft. Ciò significa che non è garantita la presenza di personaggi già incontrati prima come Steve, interpretato da Jack Black, o ancora Dawn di Danielle Brooks, Henry di Sebastina Hansen e Natalie di Emma Myers. Il primo capitolo ha incassato 957,8 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di 150 milioni di dollari.

Dietro le quinte Warner Bros ha effettuato diverse modifiche di calendario. Il 2027 ad oggi non ha moltissimi film dalla sua, ma sappiamo che quell’anno tornerà anche Superman con il diretto sequel Man of Tomorrow, la cui data d’uscita è stata fissata per il 9 luglio 2027. Il film d’animazione Bad Fairies, invece, previsto inizialmente il 23 luglio è stato anticipato al 21 maggio 2027.

