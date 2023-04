Un crossover tra Marvel e DC? James Gunn: "Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso"

News Cinema

James Gunn commenta la concreta possibilità di un crossover tra l'universo Marvel e quello DC di cui è attualmente responsabile.

Esiste la possibilità di realizzare un crossover tra universo Marvel e DC? A sbilanciarsi in merito è James Gunn, immerso in entrambi i mondi attualmente. A maggio, infatti, il regista concluderà il suo lungo capitolo in casa Marvel con l’uscita dei Guardiani della Galassia Vol. 3, mentre è già al lavoro su Superman: Legacy per i DC Studios, di cui è diventato co-presidente insieme a Peter Safran. Per James Gunn, gli ultimi mesi sono stati alquanto movimentati tanto quanto quelli dell’universo DC, completamente stravolto. Superman, ad esempio, tornerà sul grande schermo, ma non avrà le fattezze di Henry Cavill. Black Adam è stato messo in panchina e il terzo film di Wonder Woman non si farà. Detto questo, James Gunn ha spezzato una lancia a favore di un possibile crossover tra Marvel e DC. Potrebbe mai accadere?



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Marvel e DC: questi due universi potrebbero mai incontrarsi? James Gunn sul crossover

Il terzo volume dei Guardiani della Galassia saluterà il gruppo di eroi. Non è dato sapere, infatti, se torneranno presto nell’MCU considerando l’uscita di scena di James Gunn come regista. Tuttavia i fan hanno iniziato a porsi delle domande, soprattutto in merito a possibili crossover. Ora che James Gunn è schierato nel team della concorrenza, potrebbe valutare l’idea di collegare DC e Marvel? Il regista ha regalato preziosi spunti nel corso di una recente intervista con Empire Magazine, spiegando che esistono infinite possibilità per un mash-up simile in futuro. Finora James Gunn ha scritto, diretto e dato un prezioso contributo ai suoi Guardiani della Galassia, anche quando hanno preso parte ad altri film come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Il suo contributo è stato importante e ha permesso ai Guardiani di definire la propria autenticità. Sul fronte DC Studios, invece, il co-presidente ha già messo a punto un piano decennale per i progetti da realizzare. La prima fase si intitola Gods and Monsters e lancerà nuovamente personaggi amatissimi come Superman e Batman. Ma è possibile un crossover tra Marvel e DC?

Chi lo sa? Non aspettatevi nulla su quel fronte nell’immediato futuro. Potrebbe accadere tra diversi anni. Penso che prima dobbiamo stabilire cosa stiamo facendo alla DC. Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso. Ma tutte queste conversazioni sono state molto, molto leggere e divertenti.

In merito alla trilogia dei Guardiani della Galassia, non conosciamo ancora il destino dei personaggi: alcuni potrebbero sopravvivere e altri no nel terzo capitolo. Ma, riflettendo sul futuro, James Gunn crede che non “sarebbe assolutamente sleale da parte mia continuare nell’universo Marvel. Mi piacerebbe vedere tutti i personaggi presenti alla fine del film ottenere un progetto stand alone, oppure unirsi agli Avengers o lanciare una nuova versione de Guardiani”. I progetti, così come le speranze, non mancano.