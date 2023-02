DC Universe, James Gunn ha annunciato ufficialmente i nuovi progetti dei DC Studios: in arrivo Superman e The Batman 2

News Cinema

Come annunciato, James Gunn ha finalmente rivelato quali saranno i prossimi film del nuovo e rinnovato DC Universe: da Superman a The Batman 2, scopriamoli insieme!

Come annunciato, oggi 31 gennaio, James Gunn e Peter Safran, CEO dei DC Studios hanno finalmente rivelato i nuovi progetti in arrivo nei prossimi anni per il rinnovato DC Universe.

DC Universe, l'annuncio di James Gunn: sono in arrivo The Batman 2 e Superman:Legacy

Gunn e Safran hanno organizzato una conferenza alla Warner Bros. per presentare quello che hanno chiamato il Capitolo 1 del nuovo DC Universe, da loro chiamato "Gods and Monsters". I progetti presentati coprono una vasta gamma: dai film basati interamente sugli eroi della DC, compreso in nuovo reboot dell'Uomo d'Acciaio, scritto da Gunn stesso e con il titolo Superman:Legacy, passando per un film su Batman e Robin, a una serie prequel su Wonder Woman e Green Lantern, fino ad arrivare a film con protagonisti personaggi meno noti dell'immenso DCU, come Booster Gold e Swamp Thing.

Sul nuovo tentativo di dar vita a un multiverso che sia in grado di competere con l'MCU, Peter Safran ha dichiarato:

"I DC Studios non hanno precedenti. Questa è la prima volta che tutto ciò che è collegato alla DC - film, tv, live-action, videogames - è tutto concentrato nella visione di un'unica mente creativa, la mia e quella di James."

Gunn ha dato anche conferma del sequel del Batman di Matt Reeves, rivelando anche la data d'uscita, fissata per il 3 ottobre 2025 e con titolo The Batman: Part II, mentre per Superman: Legacy la data d'uscita è fissata all'11 luglio 2025. Sul reboot di Superman hanno rivelato che sarà una storia detinata a introdurre nuovamente Clark Kent e il suo alter-ego in costume. Per quanto riguarda The Batman, invece, la pellicola resterà separata dall'Universo dei DC Studios, così come Joker 2: Folies à deux, entrambi saranno etichettati come DC Elseworlds.

Un ulteriore film sull'Uomo pipistrello, intitolato The Brave and the Bold arriverà prima dei due film annunciati e sarà incentrato su Damian Wayne, figlio di Bruce Wayne, e su Robin. Tutti i titoli annunciati usciranno tra il 2024 e il 2027 e al momento non sono ancora stati assegnati a registi specifici o hanno un cast già definito.

Oltre a Superman: Legacy e The Batman: Part II vedremo: The Authority: una pellicola che riunirà diversi superumani dalla morale ambigua e che dovrebbero salvare il mondo. Supergirl: Woman of Tomorrow: incentrato su Kara Zor-El, cugina di Clark e definita da Gunn come "una Supergirl molto diversa da Superman" e, infine, Swamp Thing: questo film investigherà le origini oscure di Swamp Thing, uno dei personaggi meno noti del DC Universe e dai toni molto più oscuri. Per ognuno di questi progetti, tuttavia, gli sviluppi sono ancora in corso e potrebbero essere poi rilasciati come serie, se la situazione lo richiedesse.

Insieme ai film, James Gunn e Peter Safran hanno annunciato anche diverse serie e live-action per la tv dedicati a quello che si prospetta essere un DC Universe come non l'abbiamo mai visto prima.