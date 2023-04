"Un anno d'oro": il direttore di Cannes Thierry Fremaux saluta i tre film italiani in concorso

News Cinema

Come accaduto otto anni fa sono ben tre i film italiani che concorreranno per la Palma d'Oro al prossimo Festival di Cannes. Un anno con il ritorno di grandi autori e qualche novità, specie al femminile.

Tre film italiani in concorso. Non capita certo ogni anno, quanto appena annunciato dallo storico direttore del Festival di Cannes. Saranno infatti tre gli autori del nostro paese, come nel 2015, a partecipare al concorso della manifestazione simbolo del cinema mondiale. Ha avuto anche parole particolarmente dolci, Thierry Fremaux, per quell’Italia che, “insieme agli Stati Uniti rappresenta un paese storicamente molto presente a Cannes. Certo, questo è stato un anno d’oro”, ha aggiunto dopo la conferenza ad alcuni giornalisti, “è un grande Paese di cinema e dopo le difficoltà degli anni di Berlusconi sta continuando a produrre e investire molto nel cinema nonostante la crisi”.



La chimera di Alice Rohrwacher, allevata praticamente dal festival, avendo presentato la usa opera prima Corpo celeste alla Quinzaine o gli altri due in concorso, rappresenterà dunque l’Italia insieme a Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, in sala già dal 20 aprile, e Rapito di Marco Bellocchio. Saranno sei le registe, record di sempre, mentre tradizionalmente erano limitate a tre o quattro. Che sia una conferma di un’evoluzione della presenza delle donne dietro la macchina da presa, magari aiutata dalla nuova presidente, la tedesca Iris Knobloch, già boss di Warner Europa, per la prima volta una donna ad affiancare Fremaux?

Tornano grandi autori di casa sulla croisette, come Ken Loach e le sue due palme d’oro, Aki Kaurismaki, Wes Anderson e il consueto cast all star di Asteroid City, Tran Anh Hung (Il profumo della papaya verde), Kore-eda Hirokazu, Todd Haynes, Wim Wenders, Nuri Bilge Ceylan, oltre a Nanni Moretti stesso. In attesa la settimana prossima di nuovi annunci, per rimpolpare una selezione ufficiale che torna nella dimensione consueta, dopo due anni bulimici, “di generosità voluta” per la pandemia, come ha detto il direttore. Il quale ha sottolineato la presenza africana, in concorso c’è anche un’opera prima senegalese, una dal Sudan in Un Certain Regard. La sezione verrà aperta dall’atteso Le regne animal, nuovo film di Thomas Cailley, fattosi conoscere qualche anno fa per il notevole Les combattants.

Come già annunciato, il Festival di Cannes 2023 sarà aperto da Jeanne du Barry di Maïwenn, con Johnny Depp nei panni di Luigi XV, mentre Martin Scorsese, vincitore nel 1976 per Taxi Driver, tornerà dopo quarant’anni a Cannes con Killers of the Flowers Moon, fuori concorso, con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, oltre alla passerella per Indiana Jones e il quadrante del destino e Harrison Ford.





