Tutti fuori dall'acqua! Lo Squalo di Steven Spielberg torna nei cinema italiani

Nell'estate del suo cinquantesimo compleanno, uno dei film più famosi, belli e influenti della storia del cinema torna nelle sale italiane. Non perdete l'occasione di vedere o rivedere sul grande schermo Lo Squalo di Steven Spielberg: ecco quando

A meno che non vi siate da pochissimo risvegliati da un sonno molto profondo e lungo mesi, dovreste sapere più o meno tutti che questa è stata l'estate in cui uno dei film più celebri, belli e influenti della storia del cinema ha compiuto 50 anni. Parliamo di Lo Squalo, uno dei massimi capolavori di Steven Spielberg, il film che ha "inventato" il concetto moderno di blockbuster e che ha dato origine all'amatissimo sottogenere degli shark movie.

Di Lo Squalo e di questo suo cinquantesimo anniversario vi abbiamo parlato più e più volte, per esempio in questo pezzo di Federico Gironi che celebra in maniera decisamente personale e originale il film e la sua legacy, oppure riproponendovi lo speciale trailer realizzato in occasione della ricorrenza. Ma ora arriva una nuova notizia, piuttosto entusiasmante, perché Adler Entertainment ha annunciato il ritorno di Lo Squalo, nei cinema italiani dall’1 al 3 settembre.

Ecco cosa recita il comunicato ufficiale:

Uscito negli Stati Uniti nell’estate del 1975 e accolto da un successo planetario, Lo squalo ha terrorizzato intere generazioni con la sua minaccia invisibile e inarrestabile che arriva dal profondo. L’iconica colonna sonora firmata da John Williams, che grazie ad essa vinse il suo secondo Oscar, è entrata nell’immaginario collettivo: due sole note che bastano a far crescere la paura per un predatore che non lascia scampo.

Fu proprio con Lo squalo che venne lanciata la carriera di Steven Spielberg, allora ventisettenne, spalancando la porta per i suoi futuri successi. La produzione non fu semplice: lo squalo meccanico da usare per le riprese non funzionava a dovere, le inquadrature sul mare erano continuamente rovinate dalle imbarcazioni di passaggio e il tempo di lavorazione triplicò rispetto a quanto previsto inizialmente. Ma nonostante tutti gli imprevisti il film fu un enorme successo al boxoffice mondiale e segnò il passo per tutti i blockbuster successivi, dalle strategie di marketing e distribuzione alle tecniche narrative e perfino alle caratterizzazioni dei protagonisti. A cinquant’anni dalla sua prima apparizione, questo film conserva intatta la sua forza: un ritmo perfetto, una regia magistrale, personaggi iconici e una colonna sonora da urlo, tanto che anche Quentin Tarantino lo ha definito “il più grande film mai realizzato”.

Il ritorno in sala è un’occasione unica per vivere (o rivivere) su grande schermo l’esperienza di un classico assoluto, che ha dato il via a un intero genere e che oggi continua a influenzare l’immaginario contemporaneo, dagli shark movies ai film di sopravvivenza, dalle serie TV ai videogame.

Lo Squalo: trailer e poster del film