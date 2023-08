News Cinema

Tron: Ares, il regista Joachim Rønning frustrato per il rinvio delle riprese si sfoga su Instagram

Con un lungo post su Instagram, il regista Joachim Rønning si sfoga per il rinvio delle riprese di Tron: Ares, che avrebbero dovuto iniziare in questi giorni e si augura che si trovi presto un accordo per porre fine allo sciopero. Cosa sappiamo del film che avrà come protagonista Jared Leto.