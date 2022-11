Tributo a Ennio Morricone: i grandi film in streaming con le sue indimenticabili colonne sonore

News Cinema

Il compositore romano nasceva il 10 novembre 1928. Ricordiamo la sua arte unica attraverso cinque film in streaming.

Il 10 novembre 1920 nasceva a Roma, nell’allora Regno d’Italia, il genio musicale di Ennio Morricone. Nella storia del cinema mondiale e nell’immaginario collettivo è entrato grazie alle colonne sonore dei film di Sergio Leone - nella cinquina dei film in streaming scelti per rendergli tributo ne figura soltanto una ma tutte lo avrebbero meritato - eppure sarebbe assolutamente limitativo ridurre la sua gloriosa carriera soltanto a questa collaborazione: in carriera Morricone ha composto musiche per altri maestri di cinema come Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Terrence Malick, Roman Polanski, Brian De Palma, Quentin Tarantino e moltissimi altri. Ecco dunque i titoli da noi preferiti in mezzo a una filmografia che ha svariato tra i generi e il cinema d’autore con una disinvoltura e un’eleganza uniche. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming con le musiche di Ennio Morricone

Per un pugno di dollari

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Mission

The Untouchables - Gli intoccabili

The Hateful Eight

Per un pugno di dollari (1964)

Il western che ridefinisce il genere e ne cambia le traiettorie cinematografiche è una fusione perfetta di immagini e suoni innovativi. Sergio Leone impronta una messa in scena mai vista in precedenza, fatta di tagli di inquadratura e montaggio innovativi. Morricone vi inserisce una trama musicale dal crescendo irruento, emozionante. Per un pugno di dollari lancia poi la carriera di Clint Eastwood, a completare un trio di leggende per un film rivoluzionario. Ancora oggi capace di sprigionare potenza come nessun altro western contemporaneo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970)

Per il capolavoro di Elio Petri Morricone compone una colonna sonora che guarda alle cadenze del giallo classico ma reinterpretandolo con un’energia barocca e contemporanea, arrivando a momenti di musica che definiscono alla perfezione la psicologia deviata e la vita interiore del protagonista, straordinariamente tratteggiato da Gian Maria Volonté. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto si muove tra realismo e grottesco con una forza e un furore cinematografici senza precedenti. Gran Premio della Giuria a Cannes, Oscar come miglior film straniero e nomination per la sceneggiatura originale. Un classico moderno. Disponibile su TIMVision, NOW.

Mission (1986)

A nostro avviso la colonna sonora più commovente e ispirata della carriera di Ennio Morricone, quella per cui avrebbe dovuto stravincere l’Oscar ma ottenne solo la candidatura. La messa in scena potente e autunnale di Roland Joffé consente a Jeremy Irons e Robert De Niro di regalare al pubblico due prove intense e sfaccettate, accompagnate dai fiati struggenti della colonna sonora. Mission trionfa a Cannes e guadagna sette candidature agli Academy Award, tra cui film e regia. Vince solo per la fotografia. Come scritto, almeno un’altra statuetta sarebbe stata dovuta…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Altro capolavoro musicale di Morricone, che scrive una partitura capace di coniugare a livello sonoro lo stile sempre barocco di Brian De Palma con l’eleganza delle ambientazioni e dei costumi. The Untouchables - Gli intoccabili diventa così un capolavoro classico e insieme contemporaneo, un film scritto e diretto in maniera ineccepibile. Il resto lo fanno Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery (Oscar) e Andy Garcia. Scene memorabili, su tutte quella della scalinata alla stazione ferroviaria di Chicago. Che film spaventoso è questo! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Hateful Eight (2015)

The Hateful Eight: Il trailer italiano del film - HD

Probabilmente non è la miglior colonna sonora di Morricone quella per cui ha vinto l’unico Oscar, ma a suo modo è davvero geniale. Invece di abbracciare il western il musicista invece sposa l’anima da giallo di The Hateful Eight, e compone musiche in controtendenza che rendono questo film da camera ancor più stuzzicante e complesso. Quentin Tarantino dirige un gruppo di attori in stato di grazia, su cui a nostro avviso spiccano Walton Goggins e Tim Roth. A parte qualche lungaggine, ci si diverte molto. Lungometraggio che sa spiazzare, ed è un grande merito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.