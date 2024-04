Tra thriller pulp e neo western: il trailer di The Last Stop in Yuma County

News Cinema

Sono davvero intriganti le immagini di questo film che, dopo il successo a numerosi festival, sta per debuttare in sala e online negli Stati Uniti. Ecco il trailer di The Last Stop in Yuma County.

Il prossimo 10 maggio negli Stati Uniti uscirà, sia in sala che in digitale, un film di cui si parla benissimo fin dalla sua presentazione a festival come il Fantastic Fest e il Sitges, tanto che al momento gode - su sole tredici recensioni, certo, ma comunque... - di un 100% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes.

Il film si intitola The Last Stop In Yuma County, ed è un curioso mix tra thriller pulp e neo western che ricorda, a giudicare dal trailer che potete vedere qui sotto, certe cose dei fratelli Coen così come delle atmosfere tarantiniane (in senso esteso, ovvero nel senso di quel che Tarantino ha fatto, ma anche ispirato in molti epigoni).

Scritto e diretto da un esordiente, Francis Galluppi, racconta la storia di un commesso viaggiatore che vende coltelli in giro per gli Stati Uniti che, rimasto senza benzina, si trova bloccato in un isolato diner nell'Arizona adiacente alla stazione di servizio dove sperava di poter fare il pieno, ma che è a secco anche lei. Mentre aspetta l'arrivo dell'autocisterna col carburante, nel diner irrompono anche due spietati rapinatori di banche in fuga col loro bottino, anche loro in attesa di rifornimento, che imporranno al nostro protagonista e alla cameriera del diner di rimanere in silenzio e di non rivelare a nessun altro avventore la loro identità, pena la morte. I problemi si faranno sempre più grandi quando il diner inizierà a affollarsi di altri, ignari personaggi.

Nei panni del protagonista, c'è Jim Cummings, quello di film come Thunder Road o la stralunata commedia horror The Wolf of Snow Hollow, uno dei nomi più caldi del nuovo cinema indie americano. Nel cast ci sono anche Jocelin Donahue, Sierra McCormick, Nicholas Logan, Michael Abbott Jr. e molti altri.

Questo è l'interessantissimo trailer ufficiale originale di The Last Stop In Yuma County, che speriamo di poter vedere presto, in sala o su piattaforma, anche da noi.