Towers Story: a Lucca finalmente il primo ciak del film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman e Helen Hunt

Dopo uno stop e un rinvio che aveva fatto preoccupare tutti, iniziano lunedì 25 marzo nel centro storico di Lucca le riprese del film che vede il ritorno di Peter Greenaway con i due premi Oscar Dustin Hoffman e Helen Hunt. Ma non solo...

Da mesi ormai la città di Lucca è in fibrillazione per quello che ormai è diventato un vero e proprio evento: le riprese nel centro storico di Towers Story (o The Towers' Stories, il titolo non è ancora certo, ma laus deo non è più Lucca Mortis), il film che riporta dietro la macchina da presa il regista inglese Peter Greenaway, con un cast che vede i due premi Oscar Dustin Hoffman e Helen Hunt come protagonisti, assieme a Sofia Boutella, Laura Morante, Giacomo Gianniotti (anche qua, a parte Boutella non ci sono conferme ufficiali) e parecchi cittadini e notabili lucchesi, scelti dopo lunghi provini come comparse, alcuni anche con battute.

Tower Story: la trama e le riprese

La trama del film, così come il titolo non ufficializzato da nessun ufficio stampa ma solo comparso a pezzi e bocconi sulla cronaca locale (sui siti come IMDB e Wikipedia non esiste ancora nulla in proposito, anche se il film è entrato in produzione: volontà del regista di creare un mistero attorno a questa sua nuova creatura?), a quanto sappiamo racconta di uno scrittore newyorkese che si prende un anno sabbatico, nel 2001, per recarsi a Lucca con la moglie e la figlia e riconnettersi con le sue origini. Altro non è dato sapere, se non giorni e location delle riprese, che andranno avanti fino a maggio e che copriranno tutti i luoghi storici di Lucca, non solo le Mura (i baluardi e i sotterranei), ma anche la Torre Guinigi (sotto, le immagini del sopralluogo), piazza San Michele, piazza San Frediano, via Beccheria, la Piazzetta del Libro o Corte del Biancone, Daris Libri in via del Gallo, Piazza Antelminelli, via del Battistero, via Santa Giustina con palazzo Giustiniani, l'Atelier di sartoria Ricci, piazza Anfiteatro e piazza San Salvatore. Insomma, la città sarà protagonista assoluta ed è comprensibile l'eccitazione della cittadinanza per le riprese, nonostante gli inevitabili disagi che questa comportano in spazi tanto ristretti e con l'invasione dei turisti alle porte. Ma l'affabilità di Dustin Hoffman ha conquistato tutti e non escludiamo in futuro di raccontarvi qualcosa di più su questo segretissimo film.

Lucca, il cinema, Dustin Hoffman e Peter Greenaway

Per chi, come la sottoscritta, è nata e vissuta a Lucca fino ai 30 anni, oltre a tornarci per altri 30 e in circostanze più dolorose di recente, non si tratta di una novità la lavorazione di un film tra le sue mura rinascimentali. Un mio compagno di classe al liceo fece la comparsa in Arrivano i Bersaglieri di Luigi Magni, a Palazzo Pfanner assistemmo alle storiche riprese de Il marchese del Grillo, poi negli anni sono arrivate Jane Campion e Nicole Kidman per Ritratto di signora,ricordiamo l'incedere maestoso di Edwige Fenech in piazza San Martino in uno dei film della serie L'insegnante e il suo ritorno anni dopo in una serie tv, sono arrivati set di film televisivi e cinematografici, italiani (Sergio Staino, Leonardo Pieraccioni...) e stranieri, che grazie anche alle visite entusiaste della famiglia reale inglese (la prima regina madre, Elisabetta e Carlo), innamorati delle sue bellezze artistiche pressoché intatte, hanno riportato la città un tempo sconosciuta (ai tempi della mia adolescenza non si vedeva un turista: andavano tutti solo a Pisa) all'attenzione del turismo e del cinema (ricordiamo tra i film girati a Lucca La provinciale con Gina Lollobrigida e Giovani mariti). Ma leggendo in questi giorni le cronache del tour lucchese di Dustin Hoffman, nel centro storico prima delle riprese da una decina di giorni - è andato nell'ordine in un paio di ristoranti rinomati, di cui uno frequentato negli stessi giorni in cui ero lì, dal gelataio Piero di via Roma, nella libreria di fronte, dal mio edicolante di fiducia, al mercatino mensile dell'antiquariato e perfino al laboratorio di tessitura dove lavorava una mia amica (dietro Piazza Anfiteatro e la mia casa di famiglia che con mia grande tristezza finirà in mano a degli americani), sempre con indosso lo stesso piumino e lo stesso cappellino - pur non avendolo ancora incontrato di persona, ho stentato a credere che oggi l'attore che ho tanto amato da ragazzina ne Il laureato, Un uomo da marciapiede, Il piccolo grande uomo, Cane di paglia, Rain Man e decine di altri memorabili film, abbia oggi 86 anni e non solo non li dimostri e non se la tiri per niente, ma sia affabile e semplice come appare sul grande schermo.

Mi emoziona sapere che lo rivedrò recitare in un film di quel bizzarro e originale maestro che è Peter Greenaway, pittore con un grande amore per la scultura, di cui ho adorato I misteri del giardino di Compton House, Il ventre dell'architetto e gli altri film, un tempo popolarissimo e che oggi, come molti, ha stentato a ritrovare il suo posto dietro la macchina da presa. Greenaway, le cui storie sono veri e propri quadri viventi, provocatorie e viscerali, si innamorò di Lucca 11 anni fa, ospite del Lucca Film Festival, ospite di quello che allora era un festival giovane e di ricerca, con una sua precisa identità, per cui realizzò una bellissima opera multimediale di 35 minuti, un'installazione proiettata sulla facciata della chiesa romanica di San Francesco, intitolata The Towers/Lucca Hubris, e da allora sognava di fare un film ambientato dentro le Mura. Ci riesce oggi, con una coproduzione italo-orientale, tra The Family e Facing East Entertainment di Philip Lee (produttore di film come La tigre e il dragone, Cloud Atlas e The Revenant, solo per citare i più noti). Dustin Hoffman torna al cinema da assoluto protagonista con questo film dopo due pellicole ancora inedite e l'apparizione ne L'uomo del labirinto di Donato Carrisi. Helen Hunt, Oscar nel 1998 per Qualcosa è cambiato, ha di recente interpretato la serie tv Innamorati pazzi, mentre manca dal cinema dal 2020. Anche lei è stata avvistata in un tour turistico gastronomico in città, ma, essendo meno immediatamente riconoscibile del piccolo grande uomo, e anche meno venerata dagli appassionati di cinema, è apparsa più raramente sulle pagine dei giornali locali.