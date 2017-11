Torino Film Festival 2017: ce lo racconta (a fumetti) Astrothumb

Astrothumb, esploratore della mente e dello spazio, è l'inviato speciale di Coming Soon alla 35ma edizione del Torino Film Festival.

A partire dal 24 novembre e per tutta la durata del TFF35, Comingsoon.it ospita il suo diario quotidiano, nel quale racconta a fumetti i film e l'ambiente festivaliero torinese. E per l'occasione abbandona la sua tuta spaziale in favore di una più comoda felpa con cappuccio.

Il TFF in due righe: 24 novembre 2017

Il Torino Film Festival si svolge a Torino e i suoi spettatori sono per buona parte cittadini residenti a Torino appassionati di cinema. Il pubblico restante è composto da appassionati di altre città, da registi e altri professionisti del settore e infine da giornalisti e critici cinematografici. Durante i dieci giorni del festival mi tumulerò dentro il cuore pulsante della critica, la sala cinematografica riservata alla stampa.





Leggere le sinossi per scegliere i film da non vedere: 24 novembre 2017

Oggi è il giorno dell'inaugurazione e dopo aver ritirato l'accredito è il momento di dare un'occhiata al programma. Il programma del TFF è uno spillato A4 di una ventina di pagine. Contiene orari e luogo delle proiezioni e inoltre raccoglie le fondamentali e famigerate sinossi di tutti i film programmati: le sinossi che descrivono l'irrinunciabilità di ogni film. Il compilatore di sinossi per eccellere deve avere l'ispirazione del poeta e la spregiudicatezza dell'imbonitore.