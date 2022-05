Top Gun Maverick: Val Kilmer alias Iceman posta una foto dal set di Top Gun e la figlia tesse le sue lodi

News Cinema

Apparire in Top Gun: Maverick è stata una grandissima gioia per Val Kilmer, che nonostante i problemi di salute è riuscito a recitare. Per festeggiare, l'attore ha condiviso su Twitter una foto dal set del primo film, mentre sua figlia Mercedes ha trovato la sua performance straordinaria.

La scena forse più commovente di Top Gun: Maverick è quella in cui compare l'Iceman di Val Kilmer. Ammettiamo che, guardandola, abbiamo versato più di una lacrimuccia, non solo per il ritorno di uno dei personaggi iconici di Top Gun, ma anche, anzi soprattutto perché sappiamo che l’attore si è ammalato di cancro alla gola e ha fatto molta fatica a recitare, il che non significa che non sia credibile nei panni del boss (e grande amico) di Maverick.

Val Kilmer è stato felicissimo di poter partecipare a Top Gun: Maverick. Mesi fa vi avevamo detto che l'attore aveva supplicato il regista Joseph Kosinski e la produzione di farlo tornare, poi abbiamo appreso che è stato Tom Cruise a volerlo fortissimamente, tanto che Jerry Bruckheimer si è sentito dire dalla star: "Non faccio questo film se non c’è anche Val". Comunque siano andate le cose, Kilmer ha voluto postare su Twitter una foto dei bei tempi andati, e poco dopo sua figlia ha parlato in termini molto lusinghieri del padre e della sua performance.

Leggi anche Top Gun Maverick: Joseph Kosinski spiega l’omaggio alla partita di beach volley di Top Gun (Spoiler)

Leggi anche Top Gun: Maverick, la recensione del film con Tom Cruise

Il post di Val Kilmer e le parole di sua figlia Mercedes

La fotografia condivisa da Val Kilmer su Twitter risale al 1986, anno di Top Gun. Il gruppo di persone che ritrae è piuttosto folto e si vedono gli attori, a cominciare da Cruise e Kilmer, insieme a dei veri piloti della Marina Militare USA, come spiega anche Val nella didascalia. Non mancano neppure le bandiere.

here's a very special throwback from the OG Top Gun. Pictured here are the actual Navy Airforce Top Gun Advisors! pic.twitter.com/5G7IaFPoXd — Val Kilmer (@valkilmer) May 14, 2022

Passando a Mercedes Kilmer, ecco cosa ha detto al New York Post:

Sono stata sul set, l'ho visto dal vivo e l'ho trovato straordinario. Significa molto per mio padre, che è molto orgoglioso del film. E’ questo ciò che ama fare. E’ stato e molto speciale per mio padre trovarsi sul set insieme agli amici con cui ha fatto il primo film quando aveva la mia età.

Ricordiamo che Val Kilmer ha perso la voce a causa della radioterapia e della chemioterapia, poi l'ha recuperata, ma è stata ricostruita artificialmente.

In Top Gun: Maverick non ritroviamo le vecchie guardie Kelly McGillis, Anthony Edwards e Meg Ryan, ma ci sono Jon Hamm, Ed Harris, Jennifer Connelly, Miles Teller e Glen Powell che sono bravissimi.