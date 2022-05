Top Gun Maverick: Joseph Kosinski spiega l’omaggio alla partita di beach volley di Top Gun (Spoiler)

News Cinema

Consapevole di quanto la partita a palla a volo sulla spiaggia di Top Gun sia entrata nel mito, in Top Gun: Maverick il regista Joseph Kosinski ha sentito il bisogno di celebrarla. Ci spiega come e perché.

Se pensiamo a Top Gun, non al film uscito ieri ma alla prima avventura di Pete "Maverick" Mitchell, datata 1986, la scena che ricordiamo con più facilità è quella della partita di palla a volo sulla spiaggia, con una serie di fusti a torso nudo, a cominciare da Tom Cruise e Val Kilmer, che colpiscono la palla mentre il sole risplende sui loro muscoli sudati. Tom indossa i jeans e ci domandiamo come abbia fatto a non morire di caldo o a muoversi con disinvoltura.

L'omaggio alla scena di beach volley di Top Gun

Anche Joseph Kosinski rammenta bene la sequenza balneare e si è sentito in dovere di renderle omaggio. Se non avete visto Top Gun: Maverick, fermatevi qui, anche se quanto segue è uno spoiler di quelli minori, secondari.

INIZIO SPOILER

Joseph Kosinski, dicevamo, ha sentito il desiderio di far rivivere e rendere un tributo alla scena della partita di beach volley di Top Gun con una sequenza analoga ma non identica. Vediamo così Maverick giocare a football sulla spiaggia insieme ai suoi allievi. La novità è che lo scontro sportivo si svolge al tramonto e non in pieno giorno. Tom Cruise ha sempre gli occhiali ed è a torso nudo, e proprio la luce dorata e un po’ arancione del sole che se ne va a dormire ci fa capire che Pete è in una fase diversa della sua vita. Se ben ricordate, lo scopo della partita è creare coesione fra i giovani piloti, spingerli insomma a comportarsi come una squadra.

Joseph Kosinski ha parlato della nuova scena sulla spiaggia a un giornalista di Screen Rant, ed ecco cosa ha detto:

Quando la gente ha saputo che stavo cominciando a preparare questo film, tutti hanno cominciato a parlarmi della scena della spiaggia. Sapevo che si trattava di qualcosa che non potevo evitare. Il trucco era come renderla coerente con la storia che stavamo raccontando. Non volevo farla e basta. Il nostro team di sceneggiatori ci ha proposto una maniera davvero intelligente per renderla coerente con il nostro film. E poi, quando è arrivato il giorno di farla, ci siamo divertiti. Voglio dire: stavo girando la scena sulla spiaggia per il mio Top Gun.

FINE SPOILER

L’omaggio di cui ha raccontato il regista è solo uno dei momenti memorabili di un film in perfetto equilibrio fra sottili rimandi e tematiche e situazioni nuove. E anche personaggi nuovi, interpretati da attori di grande talento: Miles Teller, Ed Harris, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly. Rivediamoli ancora una volta nel trailer di Top Gun: Maverick.