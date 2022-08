Top Gun Maverick su CHILI in streaming il film con Tom Cruise che ha frantumato i suoi record d'incassi

News Cinema

Arriva su CHILI, in streaming e download, Top Gun: Maverick, il sequel-fenomeno con Tom Cruise, in grado di rilanciare l'esperienza cinematografica senza supereroi, con un incasso stratosferico sul quale nessuno avrebbe scommesso. La vicenda si svolge trentasei anni dopo l'originale, ma questi decenni non sembrano essere mai davvero passati per il neosessantenne e infaticabile Tom...

Top Gun Maverick, la più grande prova per Pete, in nome di Goose

Oltre trent'anni dopo le vicende narrate nello storico Top Gun (1986) di Tony Scott, il pilota Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) non ha voluto fare carriera: il suo posto è lì nel cielo, quindi rischia ancora la vita collaudando jet militari, spingendoli al limite, senza dimenticare il suo spirito ribelle. Quando però il governo gli chiede di addestrare dei giovani Top Gun per una missione al limite del suicidio, Pete realizza di avere davanti una sfida assai più grande del previsto: tra i ragazzi c'è Rooster (Miles Teller), figlio del suo amico Goose, morto tragicamente nelle circostanze narrate nel primo lungometraggio. Ha senso rischiare anche la vita del ragazzo? Una riscoperta vita sentimentale con la barista Penny (Jennifer Connelly) placherà i suoi sensi di colpa?



Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Top Gun Maverick: le emozioni di un film epico