Top Gun Maverick: nel '90 Tom Cruise diceva no a un sequel: "Sarebbe un gesto irresponsabile, è un videogioco Nintendo"

Qualcuno ha ritrovato una vecchia intervista a Tom Cruise nella quale l’attore definiva Top Gun un giro su una giostra e spiegava perché mai e poi mai avrebbe recitato in un eventuale seguito. L’esistenza di Top Gun: Maverick dimostra che ha cambiato idea.

Ormai l'attesa è quasi finita e il 25 maggio, e quindi fra circa tre settimane, Top Gun: Maverick arriverà nelle nostre sale, dopo svariati rimandi e ritardi. Che cosa aspettarci dal sequel di Top Gun un po’ lo sappiamo, perché abbiamo seguito le prodezze aeree di Tom Cruise e perché il cast del nuovo film è veramente top. Ciò che invece ignoravamo completamente, almeno fino ad oggi, è che, in tempi non sospetti, Tom alias Pete "Maverick" Mitchell affermava che dare uno o più seguiti al film del 1986 era una follia.

Avete capito bene: Mr. Cruise non aveva alcuna intenzione di tornare a indossare panni che lo avevano reso davvero celebre, e se siamo a conoscenza di questa sua intenzione, il merito è di qualcuno che ha rispolverato un'intervista del 1990 rilasciata dall'attore a Playboy durante la promozione di Nato il quattro luglio.

Il contenuto della famigerata intervista rilasciata da Tom Cruise a Playboy

Nell'intervista a Playboy, Tom Cruise si trovava a fare un paragone fra Nato il quattro luglio e Top Gun, che definiva in maniera lapidaria: "Un videogioco Nintendo, un peana in onore del cieco patriottismo".

Tom rispondeva anche a una domanda sulle posizioni politiche del film:

Alcuni hanno pensato che Top Gun fosse un film di destra che faceva pubblicità alla marina. E tanti ragazzi lo hanno adorato. Ma voglio che i ragazzi sappiano che non racconta la guerra per quello che è, insomma Top Gun era un giro su un'attrazione di un parco divertimenti, un film divertente vietato ai minori di 13 anni non accompagnati che non obbediva alle regole del realismo. Ecco perché non ho voluto fare Top Gun II, e III e IV e V. Sarebbe stato un gesto irresponsabile.

Stupisce veramente leggere queste parole, ma erano altri tempi e anche Tom era un altro Tom, e le esigenze del mercato erano indubbiamente meno spietate. Oggi molti film si fanno per compiacere i fan, sicuri che così l'incasso sarà notevole. Sempre a Playboy, Cruise diceva, riprendendo il discorso sul paragone fra Top Gun e Nato il quattro luglio:

Sono due cose distinte. Top Gun è un giro di giostra e niente più. Nato il quattro luglio, invece, parla di persone reali ed eventi reali. Top Gun è paragonabile alle montagne russe al buio, è come una semplice fiaba.

Tom Cruise si augurava infine che il pubblico accorresse numeroso a vedere Nato il quattro luglio, che definiva un film necessario.

Chissà se in questo momento il povero Tony Scott si sta rigirando nella tomba. Anche lui di certo sapeva che Top Gun era un giocattolone. Se tornasse in vita e leggesse la nostra news, tuttavia, prenderebbe Cruise per l'orecchio e gli direbbe: "Cretino, hai sputato nel piatto in cui mangiavi".

Diretto da Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick vede anche il ritorno di Val Kilmer. Della nuova squadra fanno invece parte Miles Teller, Jennifer Connelly, John Ham, Glen Powell, Ed Harris.