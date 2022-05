Dopo Maverick, un Top Gun 3 con protagonista Nick Bradshaw alias Rooster? Per Miles Teller è possibile

News Cinema

In un'intervista Miles Teller, che è il giovane Nick Bradshaw detto Rooster, ha dichiarato di non escludere un seguito di Top Gun: Maverick incentrato sul suo personaggio.

Una delle scommesse vincenti di Top Gun: Maverick è Miles Teller, che rende affascinante, complesso, ombroso e risoluto il personaggio di Bradley Bradshaw alias Rooster, figlio del compianto Nick Bradshaw detto Goose. Il suo rapporto controverso con Pete Maverick Mitchell dà profondità al film. Rooster non è un personaggio appena abbozzato, tanto che colui che lo interpreta lo vedrebbe benissimo in un nuovo film. Ciò significa che avremo uno spin off di Top Gun: Maverick o un sequel? Miles Teller non lo esclude affatto, e questo ci fa ben sperare.

Top Gun: Rooster

Leggiamo su Screen Rant che un giornalista della testata web ha intervistato proprio Miles Teller. L'attore ha parlato a lungo del suo personaggio, che è decisamente una testa calda. Alla domanda sulla prosecuzione del franchise e di Rooster come possibile nuovo eroe, Teller ha risposto così:

Sto cercando di strappare un Top Gun: Rooster. L'ho già immaginato. Vedremo cosa accadrà. Non lo so. Potrebbe essere interessante. Ovviamente, dopo l'uscita del primo film, tutti hanno cominciato a supplicare Tom di fare un sequel. Credo che questo film sia una bella conclusione. In un certo senso chiude il cerchio, ma staremo a vedere. Io sono disponibile.

Ovviamente noi speriamo che dopo Top Gun: Maverick la saga continui, e se il film dovesse totalizzare un ottimo incasso, ci aspettiamo che Jerry Bruckheimer faccia il suo dovere. Senza spoilerare, ci limiteremo a dire che un film con protagonista Bradley Bradshaw avrebbe più senso di un seguito in cui la scena fosse quasi tutta per Maverick/Tom Cruise. Però noi siamo grandi fan anche di Jon Hamm, a cui è stata affidata una parte un po’ da villain. Ricordiamo che nel film diretto da Joseph Kosinski e che esce oggi, a 26 anni di distanza da Top Gun, recitano anche Jennifer Connelly, Ed Harris, Glen Powell e un magnifico e commovente Val Kilmer.