Top Gun Maverick: Tom Cruise porta James Corden ad alta quota in un video irresistibile

Nel giorno dell'arrivo in sala di Top Gun: Maverick, vi mostriamo un video nel quale Tom Cruise pilota un aereo sfrecciando nei cieli insieme a uno spaventatissimo James Corden.

Tom Cruise adora promuovere i suoi film, filmare autografi, abbracciare i fan e prestarsi a scenette più o meno divertenti. Davvero irresistibile è ciò che ha fatto l'attore per The Late Show with James Corden, il talk show televisivo condotto dal favoloso e simpaticissimo James Corden. Il presentatore/attore/comico ha avuto l'onore di trascorrere del tempo con Tom alias Pete "Maverick" Mitchell e si è spaventato a morte, e se in passato si era lanciato con il paracadute insieme a Cruise, stavolta ha sperimentato il terrore puro. Poverino…

Lezioni di volo: Il divertentissimo video con Tom Cruise e James Corden

In un video che fa morire dal ridere, Tom Cruise porta con sé James Corden in un viaggio pericoloso e sensazionale. Lo fa salire su un jet come quelli che vediamo in Top Gun: Maverick e sfreccia nel cielo compiendo una serie di prodezze. Prima però spaventa per benino il suo compagno di volo, dicendogli cosa fare in caso di incendio. Poi Tom costringe James ad apprendere un po’ di teoria. Altro non vi diremo, ma vi assicuriamo che ciò che vedrete è un gioiellino di comicità, nonché la dimostrazione dell'estrema generosità di una delle più fulgide star hollywoodiane. A proposito, Top Gun: Maverick esce proprio oggi, 25 maggio 2022. Non perdetelo per nessuna ragione al mondo. Noi abbiamo ancora i brividi!