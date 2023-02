Top Gun: Maverick è il film dell'anno secondo rottentomatoes

News Cinema

Il sito americano di recensioni rottentomatoes ha eletto Top Gun: Maverick il film dell'anno. Al sequel di top Gun, sempre con Tom Cruise, seguono Spiriti dell'Isola, Everything Everywhere All at Once e Pinocchio di Guillermo del Toro.

L'autorevole sito americano di recensioni cinematografiche rottentomatoes ha scelto il suo film dell'anno. Si tratta di Top Gun: Maverick, il sequel di Top Gun diretto da Joseph Kosinski e interpretato, oltre che da Tom Cruise, da Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Jon Hamm. È positivo il 96% delle critiche, il che è un ottimo risultato, soprattutto per un blockbuster o, come dicono oltreoceano, un popcorn movie. E quindi non è non è casuale il fatto che Pete Maverick Mitchell abbia ottenuto ben sei nomination all'Oscar, fra cui quella per il miglior film. Per amor di precisione diremo anche che, sempre su rottentomatoes, il pubblico è stato favorevole al 99% al film.

Questo risultato dovrebbe convincere definitivamente Jerry Bruckheimer e Tom Cruise a lanciarsi nell'avventura di un Top Gun 3, ma il primo ci ha spiegato, appena qualche settimana fa, che Tom è presissimo dal nuovo Mission: Impossible e quindi ha altro per la testa. Bisogna poi considerare il fatto che Top Gun: Maverick non ha lasciato questioni in sospeso, quindi il protagonista del terzo film della saga potrebbe anche non essere Mr. Cruise, anche se ci sembra strano.

I migliori film dell’anno secondo rottentomatoes

Tornando a rottentomatoes, Top Gun: Maverick è sì il film dell’anno, ma subito sotto ne sono altri, ad esempio Gli Spiriti dell'Isola. Ecco l'elenco, con la percentuale di recensioni positive per ogni titolo selezionato.

Come si capisce da questa lista, Top Gun: Maverick non è il film con il maggior riscontro positivo. Probabilmente dipende anche dal fatto che il seguito di Top Gun ha salvato il boxoffice, riportando al cinema coloro che ancora esitavano a causa della pandemia.

Le altre candidature alla statuetta dorata per Top Gun: Maverick sono:

Miglior sonoro

Miglior sceneggiatura non originale

Migliori effetti visivi

Miglior canzone ( "Hold my Hand" )

) Miglior montaggio

Speriamo che il film riesca a vincerne almeno uno. Certo… l'Academy poteva candidare anche Tom Cruise, già che c'era, ma così va la vita, quindi consoliamoci con il trailer di Top Gun: Maverick.