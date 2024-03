Timothée Chalamet: "Il film che mi ha fatto venire voglia di recitare è con i supereroi"

News Cinema

Leonardo DiCaprio tempo fa consigliò a Timothée Chalamet di non avvicinarsi ai supereroi e, finora, l'attore ha seguito il consiglio. Di recente, però, ha ammesso di aver iniziato a recitare grazie a Batman.

Timothée Chalamet potrebbe mai apparire in un universo di supereroi? Ad oggi la sua filmografia è ricca e versatile, il che dimostra il suo giovane talento. Ma cosa ne penserebbe di una parentesi nell’universo Marvel o DC? Sarebbe interessato ad un debutto da supereroe? Genere in leggera sofferenza, negli anni ha aiutato a lanciare la carriera di moltissime star hollywoodiane. Timothée Chalamet non ne avrebbe bisogno, considerato il successo macinato finora, ma potrebbe arricchire ancor di più la sua esperienza sul grande schermo rientrando in un universo dotato di superpoteri. È probabile, però, che non accadrà mai perché l’attore di Wonka ha ricevuto un consiglio prezioso tempo addietro proprio da Leonardo DiCaprio.

Timothée Chalamet cerca di seguire il consiglio di Leonardo DiCaprio sui supereroi

Dopo il successo di Wonka che ha animato il botteghino delle vacanze di Natale, Timothée Chalamet è tornato sul grande schermo con la seconda parte di Dune. Ambientata in un universo fantascientifico, la storia raccontata è quella di Paul Atreides, intenzionato a vendicare la morte di suo padre. Non si tratta di una storia di supereroi, anche perché a detta di Denis Villeneuve, l’intenzione dell’autore Frank Herbert era di rendere Paul non un eroe, ma un antieroe, un tratto inserito anche nell’adattamento cinematografico. In merito alle opportunità future, Timothée Chalamet ha ammesso che finora ha sempre cercato di seguire un consiglio prezioso datogli tempo fa da Leonardo DiCaprio, che gli ha sconsigliato di avvicinarsi all’universo di supereroi. Intervistato dal New York Times, l’attore ha ammesso che ancora oggi continua a seguire questa impostazione per la sua carriera.

Ebbene, Leonardo DiCaprio mi ha detto: "Niente film sui supereroi, niente droghe pesanti". E mi sembra giusto così. Seguo entrambi i consigli.

Nel corso dell’intervista, però, Timothée Chalamet ha ammesso di essersi avvicinato alla recitazione proprio grazie ad una storia tratta dai fumetti. Tutto merito di Il cavaliere Oscuro, film con Christian Bale nelle vesti di Batman. Per questo motivo non escluderebbe a priori un’esperienza nel mondo dei supereroi. Dovrebbe soltanto adeguarsi alle sue condizioni, che sono le seguenti:

Il film che mi ha fatto venire voglia di recitare è un film di supereroi, Il Cavaliere Oscuro. Se la sceneggiatura fosse fantastica, se il regista fosse eccezionale, potrei prenderlo in considerazione.