Tim Burton non farà mai più film di supereroi: colpa della parola franchise

News Cinema

Nonostante abbia diretto Batman e Batman - Il ritorno, Tim Burton non ha più interesse per i cinecomic. Il regista non ama il genere nella sua versione contemporanea e tutti i limiti che esso impone a un regista.

Se c'è una categoria cinematografica nella quale Tim Burton non vuole cimentarsi, o meglio non vuole più cimentarsi, è film di supereroi. Ne avevamo già il sospetto, vista la carriera del regista, ma ora ne siamo certi. Eppure l'artista che si prepara ad aprire l'imminente Festival di Venezia con Beetlejuice Beetlejuice (in uscita il 5 settembre) di cinecomic ne ha diretti due in passato, ed entrambi vedevano protagonista l’interprete principale proprio del sequel di Beetlejuice: Michael Keaton. Batman e Batman - Il ritorno, arrivati in sala rispettivamente nel 1989 e nel 1992, erano però completamente diversi dai vari Avengers, The Batman, L’Uomo d’Acciaio e perfino da Joker, che si è misurato con il genere in maniera originalissima.

Film di supereroi? Tim Burton dice: "No, grazie"

In un'intervista rilasciata a Variety, Tim Burton ha dunque spiegato perché non accetterebbe mai di dirigere nuovamente un film con uno o più supereroi:

Per il momento rifiuterei un'eventuale offerta. Arrivo a interessarmi a un progetto per le più disparate ragioni, quindi mai dire mai, ma per il momento non sono interessato.

Burton ha poi dichiarato che per Batman e Batman - Il ritorno ha goduto di una totale libertà creativa, cosa che non capita spesso a Hollywood al giorno d'oggi:

Sono stato fortunato perché all'epoca la parola "franchise" nemmeno esisteva. Il mio Batman sembrava un po’ sperimentale in quegli anni… si allontanava dal classico film di supereroi. Non c’era la presenza ingombrante degli Studi, tanto più perché eravamo in Inghilterra. Ci concentrammo unicamente sul film non pensando alle cose a cui si pensa adesso perfino prima di entrare in produzione.

Tim Burton ha aggiunto che inizialmente non moriva dalla voglia di fare il sequel di Batman, ma cambiò idea grazie alla sua passione per i personaggi (cattivi) del Pinguino e di Catwoman. In Batman - Il ritorno, accanto a Michael Keaton recitavano Danny DeVito e Michelle Pfeiffer, il che significava un cast stellare. Eppure, quando arrivò Batman Forever, sia Burton che Keaton dissero no e al suo posto arrivarono Joel Schumacher e Val Kilmer.

Batman: Il ritorno significò per me una botta di energia, ma fu proprio allora che cominciammo a sentire la parola franchise, mentre gli Studi iniziavano a fare domande del tipo: "Cos'è quella roba nera che esce dalla bocca del Pinguino". Fu la prima volta in cui il vento freddo di quella tendenza soffiò su di me.

Già che parliamo di cinecomic e di Tim Burton, non dobbiamo dimenticare che il regista inglese aveva cominciato a lavorare a un Superman con Nicolas Cage nel ruolo principale. Non se ne fece più nulla, ma lo scorso anno The Flash ha reso omaggio a quel progetto naufragato in una scena nella quale una versione in CGI di Nicolas Cage lotta contro un ragno gigantesco.