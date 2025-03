Ti presento i miei, John Hamburg scelto come regista del quarto film

News Cinema

Il quarto film del franchise Ti presento i miei ha individuato il suo nuovo regista: John Hamburg, sceneggiatore dei precedenti film, si occuperà questa volta anche della regia.

Ti presento i miei sta per tornare, un dato di fatto comunicato già da tempo e che di recente ha aggiunto una novità interessante al team creativo. Secondo quanto riferito da Deadline, il quarto capitolo in fase di realizzazione potrà contare sul supporto di un veterano del franchise. Pare che lo sceneggiatore originale John Hamburg prenderà il posto del regista annunciato tempo fa Jay Roach; quest’ultimo figurerà ancora nel film, ma semplicemente come produttore, cedendo quindi la sedia della regia interamente ad Hamburg. Essendo anche sceneggiatore, dovrebbe occuparsi anche questa volta della storia.

Ben Stiller e Robert De Niro dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli opposti in Ti presento i miei 4. Il film non ha ancora ottenuto un titolo ufficiale, ma incrementerà ancor di più il franchise lanciato sul mercato nel 2000 con un primo capitolo che ha introdotto Greg e suo suocero, interpretato dall’implacabile Robert De Niro. Del cast originale dovrebbero fare ritorno anche Teri Polo e Blythe Danner.

La trama relativa al quarto film non è stata ancora condivisa, ma come specifica Deadline è tenuta ben stretta e soltanto i pochi membri all’interno della cerchia ristretta della produzione è a conoscenza di quale sarà la storia. Robert De Niro, insieme a Jane Rosenthal, figurano anche come produttori attraverso la Tribeca Productions. Il primo capitolo del franchise è stato introdotto al pubblico nel 2000 con la regia di Jay Roach, mentre il sequel Mi presenti i tuoi? è approdato in sala nel 2004 e il terzo Vi presento i nostri nel 2010.