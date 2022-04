Thor Love and Thunder e la foto criptica: trailer in arrivo l'11 aprile?

News Cinema

Chris Hemsworth pubblica su Instagram una foto con Taika Waititi e Tessa Thompson, prima di un'attività stampa per Thor: Love and Thunder. La rete conta il numero delle dita alzate e immagina che sia la data del trailer: sarà così?

È bastata la foto che vedete, postata da Chris Hemsworth su Instagram, a scatenare una ridda di ipotesi tra i moltissimi fan che aspettano il trailer di Thor: Love and Thunder, quarto film dedicato al personaggio e secondo diretto da Taika Waititi. La didascalia della foto con Waititi e Tessa Thompson dice "attività stampa per Thor Love and Thunder con questi due meravigliosi esseri umani. Un giorno pieno di follie e ilarità. Preparatevi gente, questo film sarà fuori di testa!".

La foto di Chris Hemsworth, Taika Waititi e Tessa Thompson rivela la data del trailer?

Forse qualcuno ricorderà che in base a calcoli astrusi e ad analogie col lancio di precedenti film Marvel, tempo fa si era diffusa la voce che l'attesissimo trailer di Thor: Love and Thunder sarebbe uscito il 28 febbraio. Ahimé, è passato più di un mese e di quel benedetto trailer ancora neanche l'ombra. I fan sui social, non appena vista la foto pubblicata da Chris Hemsworth, hanno contato il numero delle dita alzate da lui, Taika Waititi e Tessa Thompson: 2+5 (occhio al pollicione di Chris) + 4 che in totale fa... 11. Questo ad alcuni (vedi sotto un tweet a caso tra le centinaia e più) è sembrata una chiara indicazione del fatto che l'agnognato trailer arriverà finalmente l'11 aprile. Sarà vero? Tutto è possibile a questo punto. Ricordiamo che Thor: Love and Thunder uscirà da noi in piena estate, il 6 luglio, e non vediamo l'ora di vederlo.

Are they teasing The Release Date for the Trailer if so On April 11th unless I’m looking to much into it? pic.twitter.com/I8VsjU5tfk — Tyler Helms (@TylerHelms099) April 4, 2022