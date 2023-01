The Whale, James Corden ha quasi soffiato il ruolo a Brendan Fraser

News Cinema

Brendan Fraser torna da protagonista con The Whale, ma James Corden ha raccontato il suo interesse nei confronti del film e come ha quasi ottenuto il ruolo.

The Whale riporta Brendan Fraser sotto la luce dei riflettori. Eppure, in un primo momento, un altro attore ha dimostrato interesse per la parte e l’ha quasi ottenuta. Ad un soffio dalla vittoria James Corden, che avrebbe potuto interpretare il protagonista del film. Diretto da Darren Aronofsky, The Whale è stato accolto positivamente già durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022 e propone come protagonista un insegnante di inglese che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente interpretata da Sadie Sink. Finora The Whale è stato inteso come il grande ritorno di Brendan Fraser al cinema, una possibilità quasi soffiata da James Corden, presentatore di The Late Late Show ma con un debole per la recitazione come ha dimostrato negli ultimi anni.



The Whale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Whale, James Corden ha quasi soffiato la parte a Brendan Fraser

Se tempo addietro ha dimostrato interesse per la trilogia de Il signore degli anelli, oggi James Corden ha ammesso di aver alzato l’asticella puntando al ruolo da protagonista in The Whale. In una recente intervista con Deadline, l’attore ha raccontato che in principio è stato scelto come protagonista del film, in un periodo in cui la pellicola ha voluto come regista Tom Ford (Animali Notturni). In seguito quest’ultimo ha rinunciato al film ed è stato sostituito da George Clooney, il quale avrebbe voluto un attore sconosciuto come protagonista. Di conseguenza James Corden è stato scartato. In seguito anche George Clooney ha fatto un passo indietro e, al suo posto, è arrivato Darren Aronofsky che ha impiegato 10 anni per scegliere l’attore giusto, selezionando infine Brendan Fraser. Ricordando il suo provino, James Corden ha precisato che probabilmente all’epoca era troppo giovane per rendere giustizia al personaggio protagonista.

La performance di Brendan Fraser in The Whale ha già convinto la critica. Come riporta ScreenRant, il regista ha raccontato più volte la sua difficoltà nello sviluppo del film e di aver lavorato duramente sul suo blocco creativo. Poi ha notato Fraser in un trailer di Journey to the End of the Night e in quel momento ha capito che fosse la scelta giusta per The Whale.