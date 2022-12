Il signore degli anelli, James Corden fece un provino per la trilogia

News Cinema

James Corden, il noto presentatore e comico inglese, tempo addietro avrebbe voluto mettersi alla prova nella trilogia cinematografica de Il signore degli anelli interpretando un hobbit molto apprezzato dal pubblico.

James Corden è un noto presentatore e comico inglese con un debole per la recitazione. Non è infatti lontano dall’industria dell’intrattenimento: di recente ha recitato da protagonista in una serie TV distribuita da Prime Video (Mammals), così come ha recitato in altri film come Into the Woods, Ocean’s 8, The Prom e Cenerentola per menzionarne alcuni. Eppure, in passato, ha voluto mettersi alla prova con Il signore degli anelli. Il conduttore di The Late Late Show avrebbe voluto interpretare un hobbit del cast, ma quel personaggio è stato poi affidato ad un altro attore.



Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

James Corden e l’audizione per Il signore degli anelli poi naufragata

La trilogia de Il signore degli anelli è approdata al cinema traendo forza dai romanzi di J. R. R. Tolkien. Il mondo immaginato tanti anni fa dallo scrittore britannico ha preso vita sul grande schermo, diviso in tre film avvincenti di cui anche James Corden avrebbe voluto far parte. Tutto ha avuto inizio con La compagnia dell’anello uscito nel 2001, seguito da Le due torri nel 2002 e Il ritorno del re nel 2003. Più recente è invece la trilogia de Lo Hobbit, così come la serie TV prequel Gli anelli del potere distribuita da Prime Video. L’interesse di James Corden, tempo addietro, riguardava soprattutto un personaggio di fondamentale importanza per Frodo. Intervistato durante il podcast Happy Sad Confused, il conduttore ha svelato nel dettaglio la sua audizione per interpretare Samwise Gamgee, compagno di viaggio di Frodo. A detta del conduttore, il provino non è andato benissimo e la concorrenza era spietata all’epoca. Tutti sembravano essere interessati a Il signore degli anelli in quel periodo.

Ogni singola persona a Londra ha fatto il provino per Il signore degli anelli. Tutti. Ho provato anche io per Samwise. Davvero, l’ho fatto. Con accento e tutto il resto. Padron Frodo! Due miei amici sono passati e siamo stati tutti richiamati il giorno successivo. La seconda volta, siamo stati tutti richiamati il giorno dopo. E quella è stata l’ultima volta, perché non li abbiamo sentiti più.

Il ruolo di Sam è stato poi affidato a Sean Astin, che ha affiancato il Frodo di Elijah Wood nella sua lunga avventura sul grande schermo. Pur non avendo concretizzato quel desiderio all’epoca, considerando il successo raggiunto con Gli anelli del potere su Prime Video, James Corden potrebbe sempre ottenere una seconda possibilità con un altro personaggio.