The Watchers - Loro ti guardano: il trailer italiano ufficiale del film di Ishana Night Shyamalan con Dakota Fanning

Ecco le nuove immagini dell'intrigante (e spaventoso) film che vedremo nei cinema italiani a partire dal 13 giugno, con Warner Bros. Pictures Italia.

È arrivato il trailer italiano ufficiale di un film che si preannuncia molto interessante: si intitola The Watchers - Loro ti guardano, vede protagonista Dakota Fanning, la nota attrice americana che stiamo vedendo anche come protagonista femminile della vistissima e chiacchieratissima serie Netflix Ripley, è prodotto da M. Night Shyamalan e diretto da sua figlia Ishana Night Shyamalan: non Saleka, quella che fa la cantante nell'imminente Trap, ma l'altra, quella che ha diretto diversi episodi della serie Servant (imperdibile, recuperare subito).

The Watchers è tratto da un romanzo di A.M. Shine adattato in sceneggiatura dalla stessa Ishana Night Shyamalan, e racconta la storia di Mina, una artista di 28 anni che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata in una strana costruzione assieme a tre sconosciuti, che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

The Watchers - Loro ti guardano arriverà al cinema dal prossimo 13 giugno, solo una manciata di settimane prima del Trap diretto da papà Shyamalan: giusto il tempo di evitare uno scontro diretto che, magari, sarebbe stato imbarazzante.

Questo è il trailer italiano ufficiale del film:





Oltre a Dakota Fanning, nel cast del film ci sono Georgina Campbell (“Barbarian”, “Suspicion”), Oliver Finnegan (“Creeped Out - Racconti di paura”, “Outlander”) e Olwen Fouere (“The Northman”, “The Tourist”). Il film è prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad. Produttori esecutivi sono Jo Homewood e Stephen Dembitzer.

Ad affiancare la sceneggiatrice/regista Shyamalan dietro la macchina da presa troviamo il direttore della fotografia Eli Arenson (“Lamb”, “Hospitality”), lo scenografo Ferdia Murphy (“Lola”, “Quello che non so di te”), il montatore Job ter Burg (“Benedetta”, “Elle”) e il costumista Frank Gallacher (“Sebastian”, “Aftersun”). Le musiche sono di Abel Korzeniowski (“Till - Il coraggio di una madre”, “The Nun”).