The Son: un video esclusivo ci porta dietro le quinte del bellissimo film di Florian Zeller

News Cinema

Anche se ignorato dai premi, vi consigliamo di non perdere The Son, opera seconda di Florian Zeller, con protagonista Hugh Jackman, al cinema da oggi, 9 febbraio. Per prepararvi alla visione, vi mostriamo un video backstage in anteprima esclusiva.

Per noi, come spettatori prima ancora che come critici, The Son è uno dei film più belli e importanti dell'anno. Non lasciatevi fuorviare dal fatto che l'Academy lo abbia ignorato: non sono i premi che determinano il valore di un'opera ma l'impatto che ha sul pubblico e le corde che tocca. Se The Father ci aveva sconvolto, The Son ci commuove perché parla dei rapporti tra genitori e figli e della malattia, dei rimorsi e dei sensi di colpa, dell'amore e delle sue conseguenze, del vissuto di ognuno di noi. Per anticiparvi temi e protagonisti del film, vi mostriamo in anteprima esclusiva questo ricco video backstage, dove a parlare sono produttori, distributori, il regista Florian Zeller e gli splendidi protagonisti Hugh Jackman e Laura Dern. The Son vi aspetta al cinema dal 9 febbraio, non lo perdete!



The Son: Video Backstage Esclusivo: dietro le quinte del Film - HD

The Son: La trama ufficiale e il trailer italiano del film