The Smashing Machine: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Dwayne Johnson

L'ex wrestler noto come The Rock interpreta il ruolo del lottatore di MMA Mark Kerr in questo film targato A24, che uscirà in Italia con I Wonder Pictures il 19 novembre. Ecco il primo trailer e la trama di The Smashing Machine, il film diretto da Benny Safdie, che vede tra i suoi protagonisti anche Emily Blunt.