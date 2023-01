The Quiet Girl: il poster e il trailer in anteprima esclusiva del bellissimo film irlandese al cinema dal 16 febbraio

News Cinema

Nella shortlist per il miglior film internazionale, ai prossimi Oscar, c'è anche il premiatissimo The Quiet Girl, un film irlandese di rara potenza e suggestione, con una giovane e indimenticabile protagonista. Il film sarà al cinema dal 16 febbraio con Officine UBU. Ecco il poster e il trailer in anteprima esclusiva.

Ci sono film che, senza riempirti la testa di azioni e di parole, con la pura forza delle immagini e dei sentimenti espressi dalle interpretazioni dei protagonisti, ti entrano nel cuore. Uno di questi è sicuramente l'irlandese The Quiet Girl, che arriverà nei nostri cinema il 16 febbraio con Officine UBU. Diretto dallo sceneggiatore e regista Colm Bairéad al suo primo lungometraggio e interpretato da una piccola, luminosa protagonista di cui vi innamorerete, Catherine Clinch, ha vinto in Irlanda i principali premi per il cinema, è entrato nella shorlist degli Oscar 2023 per il miglior film internazionale e ha raccolto premi in tutto il mondo, incluso il festival di Berlino, dove è stato presentato in anteprima, vincendo il Grand Prix of the Generation Kplus International Jury e il regista ha ricevuto una menzione speciale della Giuria dei Ragazzi. Su Rotten Tomatoes ha un punteggio altissimo, il 98% su 62 recensioni. The Quiet Girl è tratto da un breve romanzo inglese, Foster, di Claire Keegan, pubblicato nel 2010 e adattato per il cinema da Bairéad. Prima di parlarvene più diffusamente in prossimità dell'uscita, vi presentiamo con molto piacere in anteprima esclusiva il poster e il trailer italiani del film.



The Quiet Girl: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film - HD





The Quiet Girl: la trama

Siamo nel 1981, nell'Irlanda rurale. Cáit (Catherine Clinch), è una tranquilla bambina di 9 anni, che cerca di isolarsi dal caos della sua numerosa e non felice famiglia rifugiandosi nella natura. Quando la madre aspetta un altro figlio, viene deciso di mandarla per un po' a casa di una coppia di loro lontani cugini di mezza età, Seán e Eibhlín Cinnsealach (Andrew Bennett e Carrie Crowley). Cáit non li conosce ma viene accolta con molto amore e attenzione dai due, con cui stabilisce un bellissimo rapporto, soprattutto con l'uomo, che inizialmente cerca di tenerla a distanza. Inizia a collaborare con loro nei lavori della fattoria e fiorisce in questo nuovo ambiente. Scopre però che anche in quella casa dove non dovrebbero esserci segreti, ce n'è uno molto doloroso. Ma presto l'estate giunge al termine e Càit deve tornare a casa...