The Peasants, il trailer del film dipinto a mano dagli autori di Loving Vincent

Ricordate Loving Vincent? Quel film del 2017 raccontava la storia di Vincent Van Gogh trasformando delle riprese dal vero nei suoi quadri, in movimento, dipinti a mano fotogramma per fotogramma: quello stesso spirito anima l'opera seconda di DK & Hugh Welchman, The Peasants, del quale vi presentiamo qui il trailer. Si tratta dell'adattamento di una serie di romanzi dello scrittore polacco Władysław Reymont (1867-1925, premio Nobel per la letteratura nel 1924), noti in Italia appunto col titolo "I contadini".





The Peasants, la trama del nuovo film dipinto a olio

The Peasants è l'opera seconda degli autori di Loving Vincent, DK Welchman (Dorota Kobiela) e Hugh Welchman. Proprio Dorota ha spiegato che, rispetto a quell'altro lavoro più intimo, il maggiore respiro di questa storia e le scene più dinamiche hanno alzato la posta tecnica del loro approccio.

La protagonista di The Peasants è Jagna, che alla fine dell'Ottocento vorrebbe andar via dal villaggio contadino polacco nel quale vive, dominato dall'attaccamento alla terra, dalle divisioni sociali esasperate tra persone povere e ricche, dall'obbligo di attenersi alle tradizioni e di obbedire al patriarcato. Concupita da più di un uomo della comunità, porterà con la sua resistenza all'esplosione di un tragico conflitto generale.

Lo stile visivo questa volta si rifà al periodo artistico della Giovane Polonia (1890-1918), al quale lo stesso autore dei romanzi Władysław Reymont diceva di rifarsi, perciò i pittori che The Peasants canalizza sono artisti come Ferdynand Ruszczyc, Julian Fałat e Józef Chelmonski.