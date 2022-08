The Pale Blue Eye: Christian Bale detective solitario nella prima foto del thriller gotico

News Cinema

Nella prima immagine dal set di The Pale Blue Eye, film Netflix di Scott Cooper in cui c'è anche il personaggio di Edgar Allan Poe, vediamo Christian Bale con i vestiti di un uomo ottocentesco e una lanterna in mano.

Oggi siamo molto contenti di festeggiare l'arrivo, sui nostri computer e sui nostri smartphone, o su qualunque supporto sia possibile navigare in rete, della prima fotografia di The Pale Blue Eye, il film Netflix che vede protagonista Christian Bale.

E proprio Christian Bale è presente nell'immagine dal set del nuovo film di Scott Cooper che è tratto dal romanzo omonimo di Louis Bayard uscito nel 2006. Il personaggio che l'attore interpreta è il detective in pensione Augustus Landor, che deve indagare su alcuni omicidi. The Pale Blue Eye uscirà nei cinema USA il 23 dicembre, per approdare poi su Netflix il 6 gennaio del 2023.

The Pale Blue Eye: il cast e la trama

La cosa più interessante di The Pale Blue Eye è che uno dei personaggi della storia è un uomo realmente esistito: lo scrittore Edgar Allan Poe, i cui racconti perlopiù del terrore sono stati portati al cinema un gran numero di volte. A interpretarlo è Harry Melling, che i fan della saga di Harry Potter conoscono benissimo come colui che ha prestato volto e corpo a Dudley Dursley. L'attore ha anche recitato nella miniserie La regina degli scacchi.

Il restante cast del thriller è composto da Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy Spall, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Helm, Steven Maier, Charlie Tahan e Robert Duvall.

Per amor di precisione va detto che Edgar Allan Poe non è il personaggio principale della storia, perché sulla ribalta c'è il detective di Christian Bale. Poe, che vediamo in giovane età e in qualità di cadetto di un'accademia militare, deve aiutare l'investigatore Augustus Landor a trovare il responsabile di alcuni delitti perpetrati, nel 1830, proprio all'interno della United States Military Academy, situata a West Point.

La foto di Christian Bale in The Pale Blue Eye

Christian Bale è anche produttore di The Pale Blue Eye e, per accaparrarsi il film, Netflix ha sborsato ben 55 milioni di dollari.

Nella foto del thriller gotico che oggi vi mostriamo, l'attore indossa abiti di inizio Ottocento e tutt'intorno a lui è nebbia e oscurità. E difatti il detective porta con sé una lanterna. Per proteggersi dal freddo e dall'umidità in quello che sembra un bosco, indossa cappotto e cappello e, aguzzando la vista, si nota la catena dell'orologio che esce da un taschino del panciotto.

Ricordiamo che Scott Cooper ha già diretto Bale tanto ne Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace quanto in Hostiles - Ostili. Gli altri suoi film sono Crazy Heart (con Jeff Bridges), Black Mass - L'ultimo gangster (con Johhny Depp) e il relativamente recente Antlers.