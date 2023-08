The Palace: ecco il trailer ufficiale italiano dell'attesa commedia di Roman Polanski

News Cinema

Sarà presentato alla Mostra del cinema di Venezia fuori concorso e uscirà al cinema il 28 settembre The Palace, il nuovo film del maestro Roman Polanski. Ecco il trailer italiano.

Chi scrive non sarà purtroppo al Festival di Venezia 2023 dove verrà proiettato in anteprima fuori concorso The Palace, il nuovo film di Roman Polanski, uno dei maestri assoluti della storia del cinema. Di sicuro sarà però tra i primi in fila, il 28 settembre, per acquistare il biglietto per vedere questa commedia di cui vi presentiamo il trailer italiano, con un cast ricco di volti noti e notissimi e che promette di essere infarcita dell'humour sulfureo del grande regista.



The Palace: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Roman Polanski - HD

The Palace: una coproduzione anche italiana

Ostracizzato negli Stati Uniti, Roman Polanski, da decenni cittadino francese, continua a realizzare in Europa i suoi film. Dopo L'ufficiale e la spia sul caso Dreyfus, questa è la sua seconda collaborazione con Eliseo Cinema di Luca Barbareschi, che oltre a produrre The Palace è anche tra gli attori in un cast ricchissimo, che comprende Mickey Rourke, Fanny Ardant, Sydne Rome, John Cleese, Oliver Masucci, Fortunato Cerlino, Joaquin De Almeyda e molti altri. La sceneggiatura è stata scritta da Roman Polanski assieme al regista polacco Jerzy Skolimowski, con cui collaborò nel suo primo lungometraggio, Il coltello nell'acqua. La storia è ambientata in un lussuoso hotel sulle Alpi Svizzere alla vigilia del capodanno del 2000, quello rimasto famoso per il terrore del Millennium Bug che avrebbe azzerato (ma così non fu) tutti i pc del globo. Nell'albergo si intrecciano varie storie di bizzarri personaggi.