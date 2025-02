The Odyssey, Matt Damon è Odisseo: prima foto dall'epico film di Christopher Nolan

News Cinema

Non ci sono più dubbi: in The Odyssey, sarà Matt Damon ad interpretare l'eroe protagonista del poema epico di Omero. Ecco la prima immagine ufficiale dall'attesissimo film di Christopher Nolan!

The Odyssey di Christopher Nolan uscirà il 17 luglio 2026 ma, sorprendentemente, possiamo già dare un'occhiata alla prima immagine ufficiale dal film. Uno scatto che conferma le supposizioni che da settimane circolavano sui social: ovvero, che sarà Matt Damon a prestare il volto all'eroe omerico.

La Universal Pictures ha diffuso in rete la prima foto dell'attesissimo adattamento cinematografico dell'Odissea, in cui la star di The Martian indossa armatura, un mantello e un copricapo degni di un eroe greco e ha un'espressione cupa e meditabonda. "Matt Damon è Odisseo - si legge nella caption - Un film di Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie, uscirà nelle sale il 17 luglio 2026".

Il cast stellare di The Odissey è stato svelato da tempo e continua ad arricchirsi, giorno dopo giorno, d'interessanti new entry. Tuttavia, come si accennava, a nessun volto era stato ufficialmente associato un personaggio prima di oggi. La prossima fatica del papà di Oppenheimer prevede la partecipazione di tanti pezzi grossi di Hollywood, tra cui i Premi Oscar Anne Hathaway, Lupita Nyong'o e Charlize Theron. Completano la prestigiosa lista Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page, Jon Bernthal, LJohn Leguizamo e Mia Goth.

A gennaio, Deadline ha annunciato che Holland sarà il protagonista del film di Nolan. Esclusa l'eventualità che il suo ruolo sia quello di Ulisse, è lecito supporre che il giovane divo incarnerà suo figlio Telemaco. L'Odissea, composta da Omero nell'VIII secolo, segue il viaggio dell'eroe omonimo, che, dopo la guerra di Troia, torna nella sua terra natale per riabbracciare la moglie Penelope e il figlio. Non possiamo escludere che Christopher Nolan abbia deciso di raccontare la storia dal punto di vista del giovane uomo, rendendolo quindi 'protagonista' del film.

Universal Studios ha descritto il film come "un'epica epopea mitologica girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX". I set sono in costruzione in Italia, a Favignana, e presso la città di Aït Ben Haddou, in Marocco. Le riprese si terranno anche in Grecia e gira voce che, per rappresentare il ciclope Polifemo, verrà costruito un pupazzo antropomorfo meccanico di 6 metri. Il film ha un budget monumentale, che si aggira attorno ai 250 milioni di dollari.

L'Odissea è stato adattato per il grande schermo diverse volte. Le versioni precedenti includono la miniserie del 1997 The Odyssey, con Armand Assante e Greta Scacchi, e Ulysse di Mario Camerini, film italiano del 1954 con Kirk Douglas, Silvana Mangano e Anthony Quinn. Di recente, Ralph Fiennes e Juliette Binoche hanno raccontato l'epopea in Itaca. Il Ritorno. La versione di Nolan abbraccerà anche gli elementi mitici e fantastici del poema di Omero: tra sirene, creature mostruose ed avventure soprannaturali, il passo successivo nella filmografia del regista inglese vira verso il primo fantasy della sua carriera.