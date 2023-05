The Nun 2: le prime terrificanti foto del sequel di The Nun - La vocazione del male

News Cinema

La Warner Bros. ha condiviso sull'account Twitter ufficiale di The Nun 2 alcune foto di scena del sequel di the Nun, fortunato horror del 2018 legato alla saga di The Conjuring.

The Nun 2 non ha ancora una data di uscita italiana, ma i fan della saga horror di The Conjuring lo aspettano con ansia, pronti a lasciarsi terrorizzare ancora una volta dalla demoniaca suora di The Nun. Possiamo però supporre che lo spaventoso sequel non arriverà troppo tempo dopo il debutto nei cinema USA, previsto per l'8 settembre. La notizia di oggi però riguarda altro, e cioè le prime foto del film, che sono state diffuse online da poche ore dall'account Twitter del film. Inutile dire che sono piuttosto inquietanti

The Nun 2: un breve ripasso

Uscito nel 2018 e diretto da Corin Hardy, The Nun - La vocazione del male ha incassato in tutto il mondo più di 365 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 22. È sembrato quindi normale, vista la reazione positiva di critica e pubblico, che hanno amato le performance degli attori, le atmosfere e gli jump scare, dare il via libera al sequel. The Nun 2 si svolge cinque anni dopo gli accadimenti del primo film. Taissa Farmiga riprende il ruolo di Suor Irene Palmer e Bonnie Aarons torna ad essere il demone Valak alias la suora malvagia. Completano il cast Storm Reid, Anna Popplewell, Katelyn Rose Downey e Jonas Bloquet. La regia è di Michael Chaves, mentre la sceneggiatura porta la firma di Akela Cooper, Ian Goldberg e Richard Naing. James Wan è produttore e sappiamo che impareremo cose nuove sulla suora malvagia. Questa volta non ci troviamo in Romania ma nella Francia del 1956. A inizio film un prete viene trovato morto e l'antico male torna a imperversare. Solo Suor Irene Palmer avrà la possibilità di sconfiggerlo.

Le prime immagini di The Nun 2

E veniamo alle prime foto di The Nun 2, che sono una gentile concessione della Warner Bros. Due ci mostrano Taissa Farmiga alias Suor Irene. Nella prima (che è la foto dell'articolo) la religiosa ha l'aria molto preoccupata e infatti prega, mentre nella seconda tiene in mano una torcia e guarda un'altra suora. La terza foto ritrae Valak alias la suora cattiva, che ha un'aria per nulla rassicurante. A questo punto non ci resta che aspettare il trailer del film