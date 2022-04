The Northman arriva oggi al cinema: guarda il trailer red band del film

News Cinema

Debutta oggi 21 aprile nei cinema di tutta Italia il brutale viking movie diretto da Robert Eggers e interpretato da Aleksander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Björk e molti altri nomi celebri. Questo è il trailer red band, ossia molto esplicito, di The Northman.

Arriva oggi nei cinema italiani The Northman, l'attesissimo nuovo film diretto dal Robert Eggers di The Witch e The Lighthouse, brutale e visionaria storia di vendetta ambientata nelle terre dei Vichinghi del X secolo.

Ispirata ad antiche saghe norrene, la vicenda di The Northman è stata sceneggiata da Eggers assieme allo scrittore e poeta islandese Sjón Sigurdsson, e vede Alexander Skarsgård nei panni di un giovane principe vichingo di nome Amleth (non a caso) impegnato vendicare per l'omicidio del padre, avvenuto per mano dello zio, che si è poi sposato con sua madre. Nel cast del film ci sono anche Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

Coinvolgente e spettacolare, The Northman è un film incredibilimente fisico, anche nella rappresentazione della violenza, come di racconta benissimo questo trailer red ban (ovvero, dai contenuti espliciti e non adatti ai più giovani).



The Northman: Red Band Trailer Ufficiale del Film - HD

Il giovane principe Amleth sta per diventare un uomo quando il padre viene brutalmente assassinato da suo zio, che poi rapisce sua madre. Fuggendo dal regno insulare in barca, il ragazzo giura vendetta. Due decenni dopo, Amleth è un berserker vichingo che fa irruzione nei villaggi slavi, dove una veggente gli ricorda il suo voto: vendicare suo padre, salvare sua madre, uccidere suo zio. Viaggiando su una nave di schiavi verso l'Islanda, Amleth si infiltra nella fattoria di suo zio con l'aiuto di Olga, una donna slava ridotta in schiavitù, e si propone di onorare il suo voto.

