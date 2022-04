Il regista di The Witch e The Lighthouse torna al cinema con un film che pare voler indicare una nuova via per il blockbuster (potenziale), fatta di una spettacolarità ruvida e brutale e di voglia di tenere alta l'asticella delle ambizioni autoriali.

Ipotizziamo, per il puro gusto della speculazione critica, che esista una retta produttiva e cinematografica che unisce la trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson e Valhalla Rising di Nicolas Winding Refn.

Da un lato, quindi, la spettacolare, miliardaria e fluiviale trasposizione del capolavoro fantasy di J.R.R. Tolkien, che come è noto ed evidente è figlio illegitimo delle saghe delle mitologie norrene (e di molto altro, certo), pensato per il grandissimo pubblico; dall'altro il bellissimo, ermetico e visionario viking movie del regista danese (arrivato prima della svolta estetica di Drive che poi ha preso, film dopo film, una tangente che mi lascia un po' perplesso) che invece è riservato una nicchia di pubblico decisamente più ristretta.

The Northman, il nuovo film di Robert Eggers, è sicuramente un punto appartenente a questa retta. Un punto che è quasi equidistante tra i due estremi citati, con una leggera maggiore vicinanza ai film di Jackson.

Il che è abbastanza sorprendente, visto che fino a oggi, fino a The Witch e a The Lighthouse, indipendentemente dai risultati artistici dei due film (ottimi per il primo, molto deludenti per il secondo, a mio parere), il cinema dell'americano si andava a posizionare in aree assai più vicine a quelle di Valhalla Rising e di altre opere di Refn.





Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che di fronte al progetto di The Northman, e al budget che gli è stato messo a disposizione (90 milioni di dollari, che in assoluto non sono tantissimi ma che sono molti di più dei 4 e degli 11 avuti a disposizione per i suoi due film precedenti) Eggers ha compiuto un'operazione interessante, molto interessante, prima di tutto dal punto di vista produttivo, con evidenti ricadute anche sul piano artistico.

O forse è vero il contrario.

Perché è innegabile che il viking revenge movie di Eggers interpretato da un imponente Alexander Skarsgård - la cui muscolatura umilia noialtri comuni mortali e che non esita né si ritrare di un millimetro di fronte alle richieste del regista e di un ruolo che lo vuole feroce, spietato, e ferino, ma niente affatto insensibile - sia perfettamente coerente con quanto il regista aveva mostrato prima. Col suo disegno autoriale, se vogliamo.

Ma è anche vero che, pur mantenendo uno spirito decisamente poco commerciale dal punto di vista della sua filosofia autoriale, e la voglia di mantenere sullo schermo e nel racconto tutte la ruvidità, il mistero, l'esoterismo, la violenza e le complessità dimostrate in precedenza, qui Eggers ha concesso di più allo spettatore comune. Ha smussato certe asperità ermetiche.





Allora, figlio di questa curiosa congiunzione artistica e produttiva, di una sorta di cosciente e tutt'altro che disonorevole compromesso che è, a mio parere, tutto interno alla sensibilità di Eggers, e che poco ha a che vedere con al produzione, The Northman è un film cui vanno fatti dei complimenti e augurato del successo prima di tutto per la sua capacità di proporsi come un potenziale successo commerciale, dato che ha tutti gli ingredienti per diventarlo agli occhi del vasto pubblico, ma che lo fa mantenendo alta l'asticella delle sue ambizioni artistiche, che rimangono abbastanza radicali.

The Northman è una storia di vendetta, e questo lo sappiamo. Si basa su antiche saghe che poi sono state anche ispirazione per l'Amleto di Shakespeare: ed è per questo, e non per il contrario, come qualcuno magari potrebbe pensare, che il personaggio di Skarsgård si chiama Amleth.

Ed è un film che, per raccontare della sete di vendetta di Amleth, delle sue origini, del suo piano e dei vari passaggi che deve effettuare per metterlo all'opera, e seguire quindi il destino a lui assegnato dalle Norne del Fato, utilizza uno stile cinematografico capace di alternare una vicinanza epidermica a personaggi e vicende che fa sentire addosso il freddo, la fatica, la violenza, il fango e il calore del sangue che sgorga dalle ferite, e il frantumarsi delle ossa, con invece momenti astratti e quasi visionari, legati alla metafisica, al mito e al sogno, quando non al vero e proprio trip psichedelico e sciamanico.

Spesso, Eggers, riesce anche nel tentativo, ardito e non senza qualche piccolo passo falso, di fondere assieme nella stessa inquadratura, nella stessa sequenza, questi due registri, cogliendo nuovamente quell'equilibrio instabile e esplosivo che era alla base di entrambi i suoi film precedenti.





La brutalità e la visceralità di The Northman e la messa in scena delle vicende che racconta, fanno appello a qualcosa di profondo, di antropologico sepolto dentro di noi, e sono trascinanti. Covolgenti, a dispetto di una durata fuori standard, dove gli standard sono quelli finora più contenuti di Eggers. E il suo esoterismo mitologico sa essere spettacolare e intrigante.

Ma anche quando l'adrenalina e la violenza - così evidentemente e sfacciatamente maschile, così testosteronica - non esplodono, e Amleth e messo a confronto con qualcosa di nuovo, di diverso e seducentemente femmineo (la Olga di Anya Taylor-Joy), addirittura di tenero e romantico che potrebbe rappresentare uno strappo, uno squarcio sul telo del suo destino, Eggers sa come catturare l'interesse dello spettatore.

Ed è forse in quelle questioni, nel ragionamento sul destino, sulla spirale della violenza, e sulle alternative rappresentate dall'odio e dall'amore, dal maschile e dal femminile (non quello di mamma Nicole Kidman, certo, sirena tentatrice in direzioni opposte a quelle di Olga) che The Northman riesce non sono a essere un prodotto di alto intrattenimento, ma un film capace di ragionare su questioni che, nella loro valenza eterna, hanno anche a che fare col nostro presente, in apparenza così lontano da quel X secolo in cui il film di Eggers si svolge.