The Northman: video intervista al regista Robert Eggers

News Cinema

Abbiamo intervistato Robert Eggers, il regista di The Witch, The Lighthouse e del nuovo The Northman, brutale e visionario film di vichinghi che debutta nelle nostre sale il 21 aprile. Ecco cosa ci ha raccontato sul filo rosso che unisce i suoi tre film, i suoi attori e molto altro ancora.

Nei cinema italiani dal 21 aprile, distribuito da Universal Pictures Italia, The Northman è l'atteso terzo film di Robert Eggers, il giovane regista americano, 39 anni il prossimo luglio, che con soli due film - che poi sono The Witch e The Lighthouse - ha conquistato il cuore di tantissimi cinefili in tutto il mondo e soprattutto l'aura di regista di culto.

Dopo aver raccontato la stregoneria e il diabolico nel New England del Seicento, e un'allucinata gestione di un faro su un'isola al largo della costa di quello stesso stato a fine Ottocento, Eggers ha deciso di confrontarsi con un'epoca e un territorio del tutto differenti per raccontare una saga vichinga brutale e visionaria ambientata nell'Islanda del X secolo.

Eppure, il regista pare continuare a raccontare sempre le stesse ossessioni: di questo, e del cast del film, e di altro ancora abbiamo parlato con lui durante la tappa romana del tour promozionale del suo film.

Qui di seguito la nostra videointervista a Robert Eggers, regista di The Northman.



The Northman: La nostra Intervista a Robert Eggers - HD

The Northman: la trama ufficiale e il trailer italiano del film