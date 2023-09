The Nice Guys diventa un film di culto a 7 anni dall'uscita: merito della Ryan Gosling-Mania? Arriva il sequel?

News Cinema

Nell'ultimo periodo The Nice Guys, buddy-movie con Ryan Gosling e Russell Crowe, sta conoscendo la fama che stranamente non ha mai avuto. C'entra per caso il successo del Ken di Barbie? E Shane Black? Girerà finalmente il sequel che tanto voleva fare?

Per decretare il successo di un film, non ci si può limitare all'incasso ma bisogna considerare una serie di altri fattori, o meglio di fruizioni. Un tempo i film che avevano attirato poco pubblico in sala potevano diventare dei cult movies grazie all’home video. Oggi invece sono le piattaforme streaming a rilanciare titoli passati abbastanza inosservati. Tutto questo per dire che, attualmente, The Nice Guys sta facendo scintille. Il merito è anche di Twitter, dove si parla un gran bene della commedia d'azione con protagonisti Russell Crowe e Ryan Gosling.

The Nice Guys: accoglienza e rimonta

Uscito nel 2016, The Nice Guys ha incassato globalmente solo 62.8 milioni di dollari, a fronte di un budget di 50 milioni. La cosa curiosa, ma non così rara, è che il film ha ottenuto, sul sito di recensioni rottentomatoes, il 91% di critiche positive. Il genere di appartenenza era il buddy movie, la regia di Shane Black e la vicenda ruotava intorno a un picchiatore di professione (Russell Crowe) e un goffo detective (Ryan Gosling) che dovevano unire le forze per cercare una ragazza scomparsa.

Tornando al revival del film e a Twitter, un utente racconta di aver visto The Nice Guys 50 volte, mentre un altro tesse le lodi di Ryan Gosling e un altro ancora condivide il video di una conferenza stampa in cui i due attori protagonisti non escludono la possibilità di un sequel. Infine sono in tanti a scrivere di volere a tutti i costi The Nice Guys 2.

My absolute favorite movie..watched it more than 50 times..chemistry between Ryan nd Russel is at its peak..one of the sweetest father daughter bond between angourie rice and Ryan gosling..it's a travesty that this movie didn't get a sequel. — Prashant Singh (@Prashant3855) September 3, 2023

very happy we as global citizens are coming around on The Nice Guys, maybe we can will this sequel into existence https://t.co/wtrVUMtTpM — Joshua Rivera (@jmrivera02) September 4, 2023

THE NICE GUYS is awesome. Shane Black gave us a hilarious buddy “cop” flick with countless funny lines, great physical comedy, and a beautiful 1970’s production. Ryan Gosling & Russell Crowe are fantastic. Their chemistry is the spice that makes it all work. I want a sequel https://t.co/W0XZdQINFQ pic.twitter.com/HQIRRKyg5P — Mike Carolla (@SJTimes13) August 28, 2023

The Nice Guys: dalle stalle alle stelle per merito di Ryan Gosling

Lo scarso successo al botteghino di The Nice Guys potrebbe dipendere dalla concorrenza. Quando è uscito, il film aveva degli avversari praticamente imbattibili: Captain America: Civil War e X-Men: Apocalisse, per non parlare di Angry Birds - Il film. Sappiamo che nel 2018 Shane Black aveva manifestato il desiderio di girare un sequel, ma aveva desistito proprio a causa dell'incasso deludente. Poco prima la Fox aveva parlato di un reboot al femminile, ma poi non se n'era saputo più nulla. Magari la recente rimonta della scatenata commedia potrebbe persuadere qualcuno a riprendere in mano i due personaggi.

Detto questo, è chiaro che il successo di Barbie e l'adorazione dei fan per il Ken di Gosling hanno spinto molte persone a rivedere i film in cui l'attore ha recitato: da Drive a Le pagine della nostra vita, da Lars e una ragazza tutta sua a Blade Runner 2049.