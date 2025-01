The Monkey: il trailer redband ufficiale del nuovo horror (comedy) di Osgood Perkins

News Cinema

Il regista di Longlegs torna sugli schermi adattando un celebre racconto di Stephen King con uno stile che omaggia Landis, Dante e gli altri grandi autori che hanno mescolato horror e commedia qualche decennio fa. Ecco il trailer redband di The Monkey.

Come vi abbiamo raccontato ampiamente nel corso delle scorse settimane con teaser e anticipazioni, dal 21 febbraio debutterà nei cinema americani il nuovo film di Osgood Perkins, regista di Longlegs, che è un adattamento - firmato dallo stesso Perkins - del racconto "La scimmia" di Stephen King, parte della raccolta del 1985 pubblicata in Italia da Sperling & Kupfer col titolo "Scheletri".

Del film, che si intitola The Monkey, è ora disponibile il primo trailer ufficiale, nella versione redband, ovvero assai esplicita.

Il film, che conta tra i produttori anche James Wan, e che vede protagonista Theo James assieme a Christian Convery, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy, racconta la storia di Hal e Bill, fratelli gemelli che da bambini si erano imbattuti in un giocattolo maledetto (il pupazzetto di una scimmia, appunto) e che, oramai adulti, tornati a casa dopo anni per via di nuove, misteriose morti, devono liberarsi definitivamente del giocattolo. Come dichiarato da Perkins, The Monkey è sì un film horror, ma un horror venato, se non di commedia, sicuramente da ironia, come nei "vecchi film di John Landis, di Joe Dante o di Robert Zemeckis".

Ecco a voi il trailer red band di The Monkey.