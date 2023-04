The Marvels, il trailer del film con Brie Larson e Samuel L. Jackson è arrivato!

News Cinema

È arrivato il primo trailer di The Marvels, ulteriore capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, in uscita al cinema a novembre. Protagonisti Brie Larson, Samuel L. Jackson e Iman Vellani.

Arriverà al cinema a novembre il nuovo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, cioè The Marvels di Nia DaCosta, interpretato da Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris e Samuel L. Jackson. I fan hanno mostrato curiosità per questo team (anche se non a tutti i membri garba il termine!) composto da Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau. Gustiamoci quindi il primo teaser trailer del film...

Ricordiamo che, in ordine di tempo, il prossimo appuntamento con la Fase 5 è comunque Guardiani della Galassia Vol. 3, in sala dal 3 maggio.



The Marvels: Il Primo Trailer del Film - HD

The Marvels, la trama del terzo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe

In The Marvels, come avevamo avuto modo di verificare al termine della serie Ms. Marvel su Disney+, la Captain Marvel di Brie Larson si scambiava di posto con la disorientatissima Ms. Marvel di Iman Vellani: in questo film scopriamo che le cose erano e sono ancora più complicate. In effetti i poteri di Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau (portata sullo schermo da Teyonah Parris) sono intrecciati, e ogni volta che una di loro li attiva, si scambia di posto con l'altra: il risultato è un caos totale, dove ciascun personaggio si ritrova in mondi e imprese che non è abituato ad affrontare, col solo aiuto di Nick Fury (Samuel L. Jackson), che cerca con le nostre tre eroine di salvare la situazione... anzi, LE situazioni.

La regia di The Marvels è affidata a Nia DaCosta, già regista di Candyman, mentre la sceneggiatura è a firma della stessa DaCosta con Megan McDonnell (WandaVision), Elissa Karasik e Zeb Wells.