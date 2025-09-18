The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass
Il nuovo film Apple Original e tratto da una storia vera è stato presentato con successo a Toronto, e debutterà in streaming su Apple TV+ il 3 ottobre prossimo. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale e la trama di The Lost Bus.
Al Festival di Toronto, dove ha avuto la sua prima mondiale, The Lost Bus è stato un grande successo di pubblico e critica. Al momento ha l'83% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, e ne hanno parlato come di “un classico istantaneo” e una “celebrazione del semplice eroismo, della comunità e del superamento delle avversità” che “ti tiene con il fiato sospeso e con il cuore in gola”.
Siamo quindi sempre più curiosi di vedere questo nuovo film Apple Original con protagonista Matthew McConaughey e diretto da Paul Greengrass che debutterà in streaming su Apple TV+ il 3 ottobre.
Ispirato a una storia vera che è stata raccontata da Lizzie Johnson nel libro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”, adattato dallo stesso regista assieme a Brad Ingelsby, The Lost Bus racconta la storia di un autista di uno scuolabus e di una maestra elementare che fanno di tutto per portare in salvo 22 bambini nel mezzo di uno degli incendi più terribili che abbiano mai devastato gli Stati Uniti, avvenuto nel nord della California nel 2018. McConaughey interpreta ovviamente l'autista, mentre nel ruolo della protagonista femminile troviamo America Ferrera. Il cast comprende anche Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson.
Qui di seguito potete vedere un nuovo trailer italiano ufficiale di The Lost Bus.