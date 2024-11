The Legend of Zelda, il live action riceve un aggiornamento sulla finestra d'uscita

News Cinema

Secondo un nuovo report di Nintendo, il live action di The Legend of Zelda avrebbe individuato la sua finestra d'uscita.

Dietro le quinte, The Legend of Zelda continua la sua marcia silenziosa. Un recente aggiornamento trapelato da Nintendo avrebbe suggerito persino una finestra d’uscita per il prossimo live action che, sin dal suo annuncio, ha generato forte curiosità tra gli appassionati del videogame. Nato, infatti, come una serie di videogiochi estremamente popolare, The Legend of Zelda si è poi unito al filone gaming del grande schermo seguendo il successo di Super Mario Bros – Il Film. Mentre i fan attendono con pazienza il sequel di Super Mario, qualche novità emerge anche in merito al live action di Zelda.

The Legend of Zelda, Nintendo avrebbe già indicato la potenziale finestra d’uscita del live action

Secondo un report trapelato da Nintendo, come riporta Collider, pare che l’attesissimo The Legend of Zelda arriverà al cinema entro la fine di questo decennio. Ciò significa che il pubblico potrà aspettarsi una nuova avventura ispirata al panorama gaming entro il 2030. Certo, bisognerà comunque attendere altri cinque/sei anni al massimo, per cui non è esattamente una finestra di rilascio breve, ma questa informazione è interessante perché rivela che per Nintendo questo progetto è una priorità e quindi non dovrebbe attendere poi molto per avviarne lo sviluppo. Molti adattamenti di videogiochi, in ogni caso, richiedono più tempo per essere realizzati.

Già tempo fa è stato annunciato il coinvolgimento di Wes Ball in The Legend of Zelda, che si occuperà della regia. Il videogioco ruota attorno al personaggio di Link, un giovane eroe impegnato in un’avventura il cui scopo è salvare la principessa. Nintendo e Sony Pictures collaboreranno ancora una volta insieme per adattare una nuova storia sul grande schermo, esattamente com’è accaduto con Super Mario Bros – Il Film che ha incassato più di un miliardo di dollari al botteghino mondiale, confermandosi uno dei titoli più gettonati del 2023, e il cui sequel è in arrivo al cinema nel 2026.