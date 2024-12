The Last Showgirl: il trailer del film che ha rilanciato Pamela Anderson portandola alla nomination al Gloden Globe

News Cinema

Arriverà nelle sale italiane il 13 febbraio The Last Showgirl, il film di Gia Coppla per cui Pamela Anderson ha ottenuto la candidatura al Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico. Ecco il trailer.

The Last Showgirl viene descritto come "un'incredibile storia di resilienza, strass e piume" e sarà distribuito nel nostro paese da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Accanto a Pamela Anderson recitano Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd. La colonna sonora contiene il brano originale "Beautiful That Way", cantato da Miley Cyrus e candidato anch’esso a un Golden Globe: quello per la migliore canzone

The Last Showgirl: la trama e la regista

In The Last Showgirl Pamela Anderson fa la parte di Shelly, una bravissima e acclamata showgirl di Las Vegas che entra in crisi quando le dicono che, dopo 30 anni di attività, il suo spettacolo chiude all'improvviso. Ad aiutarla a reinventarsi ci penserà la sua amica del cuore, che ha il volto di Jamie Lee Curtis. Sua figlia sarà invece impersonata da Billie Lourd.

Gia Coppola è la nipote di Francis Ford Coppola e la figlia di Gian-Carlo Coppola, scomparso giovanissimo. Il nonno l'ha voluta ne Il Padrino - Parte III e in un episodio di New York Stories. Anche da bambina Gia frequentava i set, in particolare quelli della zia Sofia Coppola. Il suo esordio dietro alla macchina da presa è avvenuto nel 2013 con Palo Alto, tratto da un libro di racconti di James Franco. Nel 2020 è uscito invece Nessuno di speciale, con protagonista Andrew Garfield.

The Last Showgirl: il trailer

Ed ecco il trailer di The Last Showgirl, in cui si vede Pamela Anderson alle prese con un personaggio dolente e un mondo in cui gli artisti fanno sempre più fatica a veder riconosciuto il proprio valore.