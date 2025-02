The King of Kings: la vita di Gesù nel trailer del film d’animazione tratto da un libro di Charles Dickens

News Cinema

The King of Kings è un film d'animazione degli Angel Studios che racconta la vita di Gesù prendendo spunto da un libro che Charles Dickens ha scritto per i propri figli. Del film è stato appena diffuso il trailer.

È appena arrivato, fresco di giornata, il trailer di The King of Kings, film d'animazione ispirato al libro di Charles Dickens "Chi era (The Life of Our Lord)" e diretto dall’esordiente Seong-ho Jang, che ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Rob Edwards.

Pubblicato per la prima volta nel 1934, "The Life of Our Lord" era stato scritto dal celebre autore inglese negli stessi anni di "David Copperfield" per far conoscere ai suoi figli la vita di Gesù, e infatti nell'incipit del testo si legge:

Miei cari bambini, non vedo l'ora che impariate qualcosa sulla storia di Gesù Cristo

A produrre The King of Kings sono gli Angel Studios, una casa di produzione e distribuzione indipendente che si è specializzata in film che affrontano temi o narrano storie riguardanti il Cristianesimo. Il successo al botteghino (40 milioni di dollari dopo 6 giorni di programmazione) del lungometraggio in live action Sound of Freedom, uscito nel 2023 e interpretato da Jim Caviezel e Mira Sorvino, ha spinto la compagnia a lanciarsi in altri progetti capaci di assicurare divertimento a una fascia di pubblico spesso ignorata e alla ricerca storie in cui riconoscere i propri valori.

The King of Kings: trama, cast vocale e trailer

A prestare la voce ai personaggi di The King of Kings sono stati attori di grande pregio. Oscar Isaac ha fatto parlare Gesù, mentre Kenneth Branagh e Uma Thurman sono stati le voci di Charles Dickens e signora. Pierce Brosnan, invece, ha "interpretato" Ponzio Pilato. Nel cast vocale anche Mark Hamill, Roman Griffin Davis, Forest Whitaker (Pietro) e Ben Kingsley (Caifa). Per quanto riguarda la trama del film, questa è la sinossi ufficiale:

Un padre narra a suo figlio la più grande storia mai raccontata, e quella che comincia come una favola della buonanotte diventa un viaggio destinato a cambiare la vita (del bambino). Attraverso la sua vivida immaginazione, il bambino si trova a camminare al fianco di Gesù, ad assistere ai suoi miracoli e ai suoi processi e a comprendere il suo sacrificio finale. The King of Kings ci invita a riscoprire, attraverso gli occhi di un bambino, il sempiterno potere della speranza, dell'amore e della redenzione.

Ed ecco infine il trailer di The King of Kings, che conquisterà le sale americane l'11 aprile: