The Killer di David Fincher entusiasma nel corso di una proiezione segreta

Uno dei film più attesi dell'autunno è senz'altro il ritorno di David Fincher con The Killer un Netflix Original che ha scatenato l'entusiasmo dei pochi fortunati che hanno potuto vederlo durante una proiezione segreta.

Ogni tanto ci si lascia andare con l'entusiasmo preventivo, ma nel caso di The Killer di David Fincher ci sembra giusto parlare di uno dei più attesi film dell'autunno prossimo. Un Netflix Original, quindi previsto direttamente in streaming per gli abbonati della piattaforma. Arrivano ora dei primi commenti pieni di entusiasmo da parte di pochi fortunati che hanno avuto modo di verderlo in una proiezione iper segreta. Erano presenti produttori e personale di Netflix, quindi diciamo che il film giocava in casa, ma alcune fonti parlano di reazioni sconvolte ed entusiaste alla fine delle 2 ore e mezza del film.

Un thriller che viene definito glaciale, con un'atmosfera di terrore lungo tutto lo svolgimento. Sembrerebbe quindi un ritorno in pieno a quel genere che Fincher ha nobilitato con gioielli come Zodiac o Seven. Proprio lo sceneggiatore di quest'ultimo film, Andrew Kevin Walker, ha scritto l'adattamento delle graphic novel da cui The Killer è tratto. Ci si attende un film violento: ha già ottenuto un Rated R negli Stati Uniti, un divieto ai minori di 17 anni nonn accompagnati. La colonna sonora è degli ottimi Atticus Ross e Trent Reznor. Il protagonista è Michael Fassbender, un killer professionista in crisi di coscienza. Insieme a lui Tilda Swinton.

Lo si attende per novembre, con la speranza che possa essere presentato prima al Festival di Venezia, che da alcuni anni ha un fecondo rapporto di collaborazione con Netflix, che sempre più spesso presenta al Lido (e a Toronto o Telluride) i suoi titoli in corsa per la stagione dei premi.