The Idea of You, Anne Hathaway si innamora di una popstar nel primo trailer

Il primo trailer di The Idea of You con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine introduce una storia d'amore che cerca di liberarsi dai pregiudizi.

Anne Hathaway e Nicholas Galitzine non si curano del pregiudizio e vivono appieno la loro relazione nel primo trailer di The Idea of You. Due, però, sembrano essere gli ostacoli agli occhi della protagonista Solène: il primo è l’età, essendo più grande di Hayes. Il secondo è la popolarità estrema di quest’ultimo, essendo frontman di una band molto famosa. Del resto il loro primo incontro è avvenuto al Coachella Festival proprio in occasione di un suo concerto, a cui Solène ha partecipato per accompagnare sua figlia adolescente. Tutto questo e molto altro è stato rivelato nel primo trailer del film romantico in arrivo su Prime Video.

The Idea of You, il primo trailer del film sentimentale con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine

Non è facile amare una popstar, ancor di più se la differenza d’età è motivo di critiche. Questi, infatti, risultano essere gli ostacoli più importanti nella relazione tra Solène, esperta d’arte, e Hayes Campbell, frontman di una popolare boy band. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Robinne Lee, la quale ha apertamente tratto ispirazione dalla popolarità di Harry Styles per costruire il suo carismatico protagonista. Solène è una madre single, sulla quarantina, che accompagna sua figlia al Coachella ignorando che, dopo quel concerto, la sua vita sarebbe cambiata. Nel primo trailer condiviso da Prime Video, assistiamo al rapido sbocciare di un sentimento travolgente per Solène e Hayes. 16 sono gli anni di differenza tra di loro, un dettaglio che potrebbe attirare critiche e che sicuramente intriga i paparazzi. Ad accompagnare il trailer anche le note del singolo Dance Before We Walk della boy band August Moon.