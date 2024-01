The Holdovers - Lezioni di Vita: una clip in anteprima esclusiva del film di Alexander Payne

News Cinema

Avevamo temuto un po' si fosse smarrito, ma il regista di A proposito di Schmidt, Sideways e Nebraska è tornato in formissima con una film profondamente anni Settanta interpretato da tre attori davvero impeccabili: Paul Giamatti, la scoperta Dominic Sessa, e Da'Vine Joy Randolph. The Holdovers sarà al cinema dal 18 gennaio.

Arriverà nelle sale italiane il 18 gennaio, a feste finite, ma The Holdovers - Lezioni di vita, è un film a tutti gli effetti festivo. Lo è perché si svolge nel corso delle vacanze di Natale del 1970, quando in un'esclusiva scuola del New England rimangono solo un rigido professore inviso un po' a tutti (Paul Giamatti), uno studente brillante ma tendente alla ribellione che la famiglia ha lasciato lì da solo (Dominic Sessa), e la cuoca dell'istituto (Da'Vine Joy Randolph), che ha appena perso un figlio in Vietnam. Ma festivo, in senso ampio, questo nuovo film di Alexander Payne lo è anche perché vederlo è un po' una festa, per chi il cinema lo ama davvero.

The Holdovers, che ovviamente poi va a raccontare degli scontri e degli incontri tra questi tre personaggi, di insospettabili affinità e della possibilità che ognuno dei tre possa imparare dagli altri qualcosa per andare avanti, sempre meglio, nella propria vita, è un film che ci restituisce il Payne migliore, quello che si sembrava un po' smarrito.

In questo film che dagli anni Settanta non prende solo l'ambientazione, ma un'idea di racconto, di personaggi, di estetica e di cinema, si ritrovano echi dei film più belli diretti dall'americano in carriera, da A proposito di Schmidt a Nebraska, passando ovviamente l'amatissimo (ma in fondo un po' sopravvalutato) Sideways e, in qualche modo, perfino per il poco noto Election.

Questa è una clip di The Holdovers - Lezioni di vita che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva e che ci racconta i tre protagonisti del film e il legame che riescono a formare tra loro dopo una serie di complessi avvenimenti.



The Holdovers - Lezioni di vita: Una Clip Italiana in anteprima esclusiva del Film di Alexander Payne con Paul Giamatti - HD